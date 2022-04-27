Ліверпуль – Вільяреал: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів
21:55 - Читать на русском
Ліверпуль в рамках 1/2 фіналу ЛЧ приймає Вільяреал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між Ліверпулем та Вільяреалом стартував о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна на "MEGOGO".
Ліверпуль – Вільяреал: анонс півфіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Ліверпуль:
Вільяреал:
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