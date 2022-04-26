Ливерпуль встречается с Вильярреалом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Каков прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Ливерпуль – Вильярреал состоится 27 апреля на Анфилде. Старт встречи в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка, а прямую трансляцию в открытом доступе можно найти на MEGOGO.

Букмекеры считают Ливерпуль космическим фаворитом матча. William Hill на победу мерсисайдцев дает скудный коэффициент 1.28. Сенсационная победа Вильяреала оценена в 10, а ничья – 5.5.

Bwin выставляет еще более полярные котировки. Маловероятный успех испанцев представлен коэффициентом 11.5, "очевидная" победа Ливерпуля – 1.26, а ничья на поле англичан – 5.75.

Матч ожидается результативным. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.55, а на соответствующий тотал меньше – 2.3. Голов больше всего ждут от Мохамеда Салаха (1.75), Диогу Жоты (2) и Садио Мане (2.05).

Аналитический портал Five Thirty Eight оценивает шансы команд на Анфилде следующим образом: победа Ливерпуля – 66%, ничья – 20%, победа Вильяреала – 13%.

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