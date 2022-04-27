Цьогорічні півфінали Ліги чемпіонів подарували нам протистояння титанів у одній парі й битву гранда проти сенсації в іншій. Титани свій бій завершили феєричною перестрілкою із сімома голами – і після такого важко повірити, що матч Ліверпуля проти Вільяреала стане настільки ж яскравим. Втім, вже сам факт боротьби "жовтої субмарини" за фінал ЛЧ робить даний поєдинок особливим.

Ліверпуль – Вільяреал: прогноз на півфінал Ліги чемпіонів

Тим паче, що підопічні Унаї Емері на своєму шляху били не середнячків та аутсайдерів. У групі левантійці перевершили Аталанту, в 1/8 фіналу команда розгромила Ювентус у Турині, а в наступній стадії "підводники" вибили саму Баварію – причому усі результати були заслуженими. Звісно, у кожному з поєдинків виникало дуже багато нюансів, та і без везіння не обійшлося, але загалом Вільяреал підбирав максимально ефективну тактику й вміло адаптувався до складнощів по ходу зустрічі. Як мінімум, у рідних стінах колектив впевнено виносив грандів, домінуючи на полі.

У гнучкості полягає головна сила Вільяреала. Команда успішно перемикається між різними режимами й змінює тактичну модель по кілька разів за матч. Унаї Емері вміє паркувати міцний "автобус", здатний виставити гостру контратакувальну гру й при цьому може перевести підопічних на рейки позиційного наступу, як у справжніх топів. І все це дає результат!.

"Жовта субмарина" демонструє сильні морально-вольові якості, однак запорукою її тріумфів у ЛЧ став не тільки і не стільки характер – левантійці перемагали завдяки підготованим розіграшам (особливо це стосується флангів), швидким переходам з оборону в атаку і великій варіативності гри. Одне тільки розмаїття схем показує, наскільки це складний суперник: 4-4-2 при пресингу, 5-3-2 у середньому блоці, 6-3-1 або 7-2-1 при глибокому захисті. І це лишень під час матчів проти Баварії.

Вільяреал не випадково вийшов у свій другий півфінал ЛЧ за всю історію. Команда дійсно грає у футбол на топовому рівні – принаймні, у матчах на виліт (в Ла Лізі колектив йде сьомим). Баварія і Ювентус, схоже, не до кінця це зрозуміли, за що й розплатились. Ліверпуль не має права на таку помилку.

Проблемою Вільяреала, однак, залишається загальний клас. Наскільки б круто "підводники" не готувались до своїх суперників, але у грандів банально більше футболістів екстра-рівня й більше можливостей для внесення коректив у гру. Зокрема, при всій своїй гнучкості, іспанці у Мюнхені притиснулись до власних воріт і регулярно виносили м'яч абикуди – просто тому, що інших варіантів не було (занадто сильно "рекордмайстер" розтягував оборону Емері). І це після виносу німців на Кераміці.

З Ліверпулем "жовтій субмарині" буде ще складніше. Поточний сезон є чи не найбільш потужним для мерсисайдців в епоху Юргена Клоппа – вони тримаються в топ-3 команд Європи за більшістю статистичних метрик і претендують на перемогу в усіх турнірах. Кубок Ліги "червоні" вже виграли, на черзі – Кубок Англії (вже винесли Ман Сіті, забивши тричі до перерви), АПЛ (14 матчів поспіль без поразок, 12 перемог) та Ліга чемпіонів. Груповий етап цей колектив просто розірвав, набравши максимум очок у "групі смерті" з Міланом, Атлетіко та Порту (17 забитих голів, 6 пропущених).

У плей-офф Ліверпуль також виглядав впевнено, за виключенням домашки проти Інтера (міланці виграли) та 25 хвилин у Лісабоні в другому таймі. Так, на Енфілді мерсисайдці провели перестрілку з Бенфікою (3:3), але там Юрген Клопп виставив майже резервний склад. І все одно англійці виглядали дуже сильно.

Не можна сказати, Ліверпуль завжди демонструє ідеальний футбол. "Червоні" у багатьох матчах відчували проблеми – особливо важким виявився поєдинок проти Ман Сіті в АПЛ та дербі проти Евертона, де довгий час не вдавалося якісно розкрити низький блок "ірисок". Втім, у кожній непростій грі колектив вміло підлаштовувався й демонстрував шалені інтенсивність, ефективність та якість. Коли ж суперник тримався на рівних навіть у цих аспектах, виручали стандарти.

Якщо шукати якісь невиліковні вразливості Ліверпуля, за які Вільяреал може зачепитись, то на думку спадає лишень оборона на флангах. Манчестер Сіті надзвичайно ефективно користувався високою позицією Трента й недопрацюваннями Салаха – втім, плюси від їхнього агресивного стилю гри здебільшого переважають мінуси. "Жовта субмарина" дійсно отримала в пару суперсильного суперника.

Втім, "червоні" теж не часто зустрічаються з настільки незручними колективами, як Вільяреал, а Унаї Емері вже одного разу бив Ліверпуль Юргена Клоппа – у фіналі Ліги Європи-2016. Нині ж в активі баска тріумфи над такими зірками, як Аллері, Гасперіні й Нагельсманн. Цей хитрий коуч завжди вмів дивувати, а статус андердога завжди йому допомагав. Словом, матч на Енфілді обіцяє бути цікавим.

Кадрова ситуація

Вільяреалу точно не допоможе травмований Альберто Морено, який декілька років провів у складі Ліверпуля. Крім того, не встиг відновитись від пошкодження Єремі Піно – можливо, юний нападник зіграє у матчі-відповіді. Жерар Морено також перебував у лазареті, але він є у заявці й додає на тренуваннях. Лідер "жовтої субмарини", ймовірно, вийде на поле.

У Ліверпуля все спокійно. Питання існують хіба що по готовності Боббі Фірміно, однак він нині не є безумовним гравцем основи (швидше, його можна назвати суперсабом). Всі інші футболісти готові до гри.

Орієнтовні склади на матч Ліверпуль – Вільяреал

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Алькантара – Салах, Жота, Мане

Вільяреал: Рульї – Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Еступіньян – Ло Чельсо, Капу, Парехо, Коклен – Жерар Морено, Данджума

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ліверпуль є безумовним фаворитом у букмекерів, експертів та у звичайних вболівальників. Немає сенсу пояснювати, чому це так, але одна особливість дуже важлива для сьогоднішнього протистояння – мерсисайдці якісно й стабільно розкривають низький блок суперник. Який би потужний "автобус" ти не виставив, "червоні" його пройдуть і заб'ють. Між тим, "жовтій субмарині" в будь-якому разі доведеться глибоко сідати. Саме тому варто прогнозувати голи у воротах Рульї.

Про цю перевагу господарів заявив сам Унаї Емері, що наводить на певні думки. Якщо він розуміє й відкрито говорить про безнадійність низького блоку проти Ліверпуля, то може Вільяреал зіграє агресивно? Існує досить велика ймовірність, що так. В перших матчах у попередніх раундах ЛЧ левантійці намагалися здивувати грандів сміливими розіграшами на флангах та збалансованим пресингом (високим, але обережним). Підопічні Унаї Емері люблять давати відкритий бій, коли це можливо і допоки вистачає сил.

Іспанська команда забивала в усіх виїзних матчах Ліги чемпіонів у цьому сезоні. Враховуючи всі чесноти Вільяреала, на один м'яч у ворота Аліссона можна поставити – втім, Ліверпуль сильніший. Навряд чи "жовту субмарину" розгромлять, але уникнути поразки в Англії проти настільки крутого спеціаліста по "автобусах" буде вкрай важко. Ми ставимо на перемогу підопічних Юргена Клоппа з різницею в один-два голи. Доля путівки у фінал вирішиться на Кераміці.

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