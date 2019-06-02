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Ліверпуль – третій клуб за кількістю трофеїв Ліги чемпіонів

01:21 168 Читать на русском
Ліверпуль – третій клуб за кількістю трофеїв Ліги чемпіонів
Ліверпуль – тріумфатор ЛЧ сезону 2018/19 / Фото Reuters

Мерсисайдці вшосте завоювали найпрестижніший клубний трофей світу.

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

Ліверпуль переміг Тоттенхем (2:0) у фіналі Ліги чемпіонів та здобув вже 6-й титул найпрестижнішого клубного турніру світу.

Тоттенхем – Ліверпуль – відео голів

За цим показником лише 2 команди перебувають попереду підопічних Юргена Клоппа, повідомляє GracenoteLive.

Другу сходинку посідає Мілан (7 трофеїв), а лідирує мадридський Реал (11).

Нагадаємо, в чемпіонаті Англії минулого сезону Ліверпуль фінішував другим, поступившись Манчестер Сіті.

Ліверпуль бив Тоттенхем і заслужено виграв фінал Ліги чемпіонів 2018/19

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Тоттенхем – Ліверпуль: де дивитись фінал Ліги чемпіонів 2018/19
1 червня
5946
Теги
Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль Мілан Мілан Реал Мадрид Реал Мадрид Рекорди
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