Союз европейских ассоциаций принял решение о компенсации стоимости всех билетов на финал Лиги чемпионов 2021/22, предоставленных для реализации Ливерпулю.

Решающий матч в прошлом сезоне самого престижного евротурнира не стартовал вовремя из-за проблем с организацией. Старт был отложен на 36 минут, ведь не все фанаты смогли попасть на стадион. Это, прежде всего, касалось болельщиков Ливерпуля.

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Долгое время было расследование инцидента. Теперь же УЕФА на официальном сайте сообщил о создании специальной схемы возмещения денег за билеты. Компенсацию получат все, кто не попал на стадион вообще или до 22:00. Схема распространяется на все выделенные Ливерпулю билеты (19618).

Также получить компенсацию могут поклонники Реала и нейтральные болельщики, которые имели проблемы со входом. В общей сложности УЕФА, по неофициальной информации, заплатит около 3,5 миллиона фунтов компенсации.

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