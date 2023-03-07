Союз європейських асоціацій ухвалив рішення щодо компенсації вартості усіх квитків на фінал Ліги чемпіонів 2021/22, які були надані для реалізації Ліверпулю.

Вирішальний матч минулого сезону найпрестижнішого євротурніру не розпочався вчасно через проблеми з організацією. Старт відклали на 36 хвилин, адже не всі фанати змогли потрапити на стадіон. Це, перш за все, стосувалось вболівальників Ліверпуля.

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Тривалий час було розслідування інциденту. Тепер же УЄФА на офіційному сайті повідомив про створення спеціальної схеми відшкодування грошей за квитки. Компенсацію отримають усі, хто не потрапив на стадіон взагалі або до 22:00. Схема поширюється на усі виділені Ліверпулю квитки (19 618).

Також отримати компенсацію можуть прихильники Реала й нейтральні вболівальники, які мали проблеми з входом. Загалом УЄФА, за неофіційною інформацією, заплатить близько 3,5 мільйонів фунтів компенсації.

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