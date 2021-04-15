Реал расписал ничью с Ливерпулем (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Этот результат позволил мадридцам выйти в полуфинал, ведь в первом поединке испанская команда выиграла 3:1.

Ливерпуль – Реал Мадрид – 0:0 – видеообзор матча

Это 14-й полуфинал для "сливочных" в истории ЛЧ, что является абсолютным рекордом турнира (речь идет собственно о Лиге чемпионов – начиная с сезона 1992/93). Ближайшими преследователями мадридцев являются Барселона и Бавария, которые не сумели выйти в полуфинал. У обеих команд по 12 выходов в 1/2, информирует Opta.

К слову, из этих 14-ти раз Реал ровно в половине случаев побеждал в турнире – в активе испанцев 7 добытых трофеев.

Заметим, что в полуфинале Реал сыграет с Челси. Другую пару составили Манчестер Сити и ПСЖ. Поединки запланированы на 27-28 апреля и 4-5 мая.

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