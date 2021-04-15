Реал розписав нічию з Ліверпулем (0:0) в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Цей результат дозволив мадридцям вийти у півфінал, адже в першому поєдинку іспанська команда виграла 3:1.

Ліверпуль – Реал Мадрид – 0:0 – відеоогляд матчу

Це 14-й півфінал для "вершкових" в історії ЛЧ, що є абсолютним рекордом турніру (йдеться власне про Лігу чемпіонів – починаючи з сезону 1992/93). Найближчими переслідувачами мадридців є Барселона і Баварія, які не зуміли вийти у півфінал. У обох команд по 12 виходів в 1/2, інформує Opta.

До слова, із цих 14-ти разів Реал рівно у половині випадків перемагав у турнірі – в активі іспанців 7 здобутих трофеїв.

Зауважимо, у півфіналі Реал зіграє з Челсі. Іншу пару склали Манчестер Сіті та ПСЖ. Поєдинки заплановані на 27-28 квітня та 4-5 травня.

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