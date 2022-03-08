Противостояние между Ливерпулем и Интером является одним из самых интересных в 1/8 финала ЛЧ. "Нерадзурри" подходили к нему не в лучшей форме, однако в домашнем матче понравились – подопечные Симоне Индзаги агрессивно прессинговали и выдерживали прессинг соперника, эффективно закрыли Салаха и демонстрировали высокую интенсивность. Впрочем, моментов было слишком мало, а мерсисайдцы, грамотно адаптируясь, переиграли итальянцев практически по всем показателям и забили дважды после стандартов. Причём один гол провёл именно Салах.

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Теперь Интеру на Энфилде необходимо отыграться с 0:2. Как минимум. Способны ли на это миланцы? Первый поединок против Ливерпуля показал, что вряд ли – команде не хватало острых эпизодов, качества моментов (наиграли всего на 0,47 xG) и ксаний в штрафной (всего 25 против 47 у англичан). Последние результаты также не радовали – после поражения мерсисайдцам "змеи" проиграли Сассуоло, расписали нули с Дженоа и выдали 0:0 с Миланом при среднем футболе. Разгром Салернитаны, случившийся на выходных (5:0), вряд ли может служить сигналом улучшения формы Интера.

"Нерадзурри" подходят к ответному матчу в статусе явного аутсайдера. Авторитетный портал FiveThirtyEight даёт подопечным Симоне Индзаги всего 3% вероятности прохода в четвертьфинал – впрочем, ЛЧ приучила не делать поспешных выводов. Интер славится своей склонностью к ураганным матчам, сохраняет тактическую гибкость и умение работать на очень больших скоростях. Дома Интер круто сдерживал Ливерпуль в течение часа, заслужив забить хотя бы раз – а где один гол, там и два.

Впрочем, без дисквалифицированного Бареллы у миланцев сильно проседает качество решений в последней трети поля, да и вообще Ливерпуль имеет гораздо более мощный и опытный состав. Интеру на "Джузеппе Меацца" удавалось много крутых штук, но подопечные Юргена Клоппа исполняли эти штуки ещё лучше. На порядок.

К тому же, Ливерпуль набрал просто инфернальную игровую форму. "Красные" побеждают в 20 матчах подряд во всех турнирах, хотя один из поединков удалось выиграть лишь по пенальти – и здесь для Интера тоже плохие новости. В финале Кубка лиги мерсисайдцы забили все 11 своих ударов в серии, причем отличился даже запасной голкипер. В чемпионате же удалось вплотную приблизиться к Манчестер Сити (разрыв теперь составляет всего 3 очка), хотя ещё два месяца назад вопрос чемпионства в Англии казался закрытым.

Нельзя сказать, что на данном отрезке сезона команда Юргена Клоппа всегда демонстрировала идеальный футбол. "Красные" во многих матчах испытывали проблемы, причем их создавали даже Бёрнли и Норвич – впрочем, в каждой непростой игре Ливерпуль подстраивался и демонстрировал невероятные интенсивность, эффективность и качество. Когда соперник держался на равных даже в этих аспектах, выручали стандарты – именно благодаря им удалось одолеть Интер на "Джузеппе Меацца".

Ливерпуль по всем показателям значительно сильнее не только Интера, но и большей части европейских грандов. Среди всех клубов из топ-5 лиг мерсисайдцы идут вторыми по результативности, остроте пасов и количеству пасов в последнюю треть, а по остроте моментов (68,9 xG) и количеству передач на продвижение они лидируют. При этом подопечные Юргена Клоппа пропустили лишь 18 голов в чемпионате (лучший показатель в Европе – 20) и имеют наиболее интенсивный прессинг среди всех участников 1/8 финала ЛЧ.

Судя по цифрам, Ливерпуль должен шагать в финал, где встретится с Баварией. Впрочем, скромный Зальцбург смог остановить мюнхенскую машину – неужели более мощный Интер не способен создать проблему мерсисайдцам? Первый матч не был безнадежным, поэтому во втором стоит ожидать интересное противостояние.

Кадровая ситуация

Интеру точно не поможет Барелла, который ввязался в стічку с Милитао на групповом этапе и получил дисквалификацию на оба матча 1/8 финала. Для миланцев эта потеря крайне болезненна. На его позиции, очевидно, снова выйдет Видаль. Других проблем с составом у Симоне Индзаги нет.

Ливерпуль подходит ко встрече без кадровых проблем. Все в строю, все готовы выйти на поле. На "Джузеппе Меацца" Юрген Клопп доверил место в старте молодому Эллиоту и придержал в запасе нескольких лидеров – учитывая удобный счёт, сегодня можно ожидать чего-то подобного.

Ориентировочные составы на матч Ливерпуль – Интер

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабинью, Кейта – Салах, Жота, Диас

Интер: Ханданович – Шкриньяр, Де Врей, Бастони – Дюмфрис, Видаль, Брозович, Чалханоглу, Перишич – Мартинес, Джеко

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Интер постарается дать бой и может даже забьёт, но вряд ли больше одного раза. Слишком уж нестабильны итальянцы, слишком уж мало они создали в первом матче и слишком уж мощный Ливерпуль. Если в какой-то момент на табло будут гореть 0:2 в пользу "нерадзурри", это будет означать полный крах мерсисайдцев и их тактических ходов по ходу встречи – впрочем, в последних 20 играх такого не случалось.

Подопечные Юргена Клоппа должны одержать уверенную победу и выйти в четвертьфинал. Любой другой вариант станет огромной неожиданностью.

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