Протистояння між Ліверпулем та Інтером є одним з найцікавіших у цьогорічній 1/8 фіналу ЛЧ. "Нерадзуррі" підходили до нього не в найкращій формі, однак у домашньому матчі сподобались – підопічні Сімоне Індзагі агресивно пресингували й витримували пресинг суперника, ефективно закрили Салаха й демонстрували високу інтенсивність. Втім, моментів було обмаль, а мерсисайдці, грамотно адаптуючись, переграли італійців практично за всіма показниками й забили двічі після стандартів. Причому один з голів провів саме Салах.

Ліверпуль переграв Інтер – перемога на класі, оновлення рекордів і вагома заявка мерсисайдців на чвертьфінал ЛЧ

Тепер Інтеру на Енфілді необхідно відігратись з 0:2. Як мінімум. Чи здатні на це міланці? Перший поєдинок проти Ліверпуля показав, що навряд чи – команді бракувало кількості гострих епізодів, якості моментів (награли всього на 0,47 xG) та дотиків у штрафному (всього 25 проти 47 у англійців). Останні результати також не тішили – після поразки мерсисайдцям "змії" поступилися Сассуоло, розписали нулі з Дженоа й видали 0:0 з Міланом при посередньому футболі. Розгром Салернітани, який стався на вихідних (5:0), навряд чи може слугувати сигналом покращення форми Інтера.

"Нерадзуррі" підходять до матчу-відповіді в статусі явного аутсайдера. Авторитетний портал FiveThirtyEight дає підопічним Сімоне Індзагі всього 3% вірогідності проходу в чвертьфінал – втім, Ліга чемпіонів привчила не робити поспішних висновків. Інтер славиться своєю схильністю до ураганних матчів, зберігає тактичну гнучкість і вміння працювати на дуже високих швидкостях. Вдома Інтер круто стримував Ліверпуль протягом першої години гри, цілком заслуживши забити бодай раз – а де один гол, там і два.

Втім, без дискваліфікованого Барелли у міланців сильно просідає якість рішень в останній третині поля, та і загалом Ліверпуль має набагато потужніший і досвідченіший склад. Інтеру на "Джузеппе Меацца" вдавалося багато крутих штук, але підопічні Юргена Клоппа виконували ці штуки ще краще. На порядок.

До того ж, Ліверпуль набрав просто інфернальну ігрову форму. "Червоні" перемагають у 20 матчах поспіль у всіх турнірах, хоча один з поєдинків вдалося виграти лишень по пенальті – і тут для Інтера теж погані новини. У фіналі Кубка ліги мерсисайдці забили всі 11 ударів у своїй серії, причому відзначився навіть запасний голкіпер. У чемпіонаті ж вдалося впритул наблизитись до Манчестер Сіті (розрив становить всього 3 очки), хоча ще два місяці тому питання чемпіонства в Англії здавалося закритим.

Не можна сказати, що на даному відрізку сезону команда Юргена Клоппа завжди демонструвала ідеальний футбол. "Червоні" у багатьох матчах відчували проблеми, причому їх створювали навіть Бернлі та Норвіч – втім, у кожній непростій грі Ліверпуль вміло підлаштовувався й демонстрував шалені інтенсивність, ефективність та якість. Коли ж суперник тримався на рівних навіть у цих аспектах, виручали стандарти – саме завдяки їм вдалося здолати Інтер на "Джузеппе Меацца".

Ліверпуль за всіма показниками значно сильніший не тільки за Інтер, а і за більшу частину європейських грандів. Серед усіх клубів з топ-5 ліг мерсисайдці йдуть другими за результативністю, гостротою пасів та кількістю пасів у останню третину, а за гостротою моментів (68,9 xG) та кількістю передач на просування вони лідирують. При цьому підопічні Юргена Клоппа пропустили всього 18 голів у чемпіонаті (найкращий показник у Європі – 20) й мають найбільш інтенсивний пресинг серед усіх учасників 1/8 фіналу ЛЧ.

Судячи зі статистики, Ліверпуль повинен крокувати до фіналу й зустрітись там з Баварією. Втім, скромний Зальцбург зміг зупинити мюнхенську машину – невже значно потужніший Інтер не здатний створити проблеми мерсисайдцям? Перший матч не був безнайдійним, тож у другому варто очікувати на цікаве протистояння.

Кадрова ситуація

Інтеру точно не допоможе Барелла, який почубився з Мілітао на груповому етапі й отримав дискваліфікацію на обидва матчі 1/8 фіналу. Для міланців ця втрата є вкрай болючою. На його позиції, вочевидь, знову вийде Відаль. Інших проблем зі складом у Сімоне Індзагі немає.

Ліверпуль підходить до зустрічі без кадрових проблем. Всі в строю, всі готові вийти на поле. На "Джузеппе Меацца" Юрген Клопп довірив місце у старті молодому Елліоту й притримав у запасі кількох лідерів – враховуючи зручний рахунок, сьогодні можна очікувати на щось схоже.

Орієнтовні склади на матч Ліверпуль – Інтер

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Кейта – Салах, Жота, Діас

Інтер: Хандановіч – Шкріньяр, Де Врей, Бастоні – Дюмфріс, Відаль, Брозовіч, Чалханоглу, Перішіч – Мартінес, Джеко

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Інтер постарається дати бій і може навіть заб'є, але навряд чи більше одного разу. Занадто вже нестабільні італійці, занадто вже мало вони створили у першому матчі і занадто вже потужний Ліверпуль. Якщо в якийсь момент на табло горітимуть 0:2 на користь "нерадзуррі", це буде означати повний крах мерсисайдців та їхніх тактичних ходів по ходу зустрічі – втім, в останніх 20 іграх такого не траплялось.

Підопічні Юргена Клоппа повинні здобути впевнену перемогу й вийти у чвертьфінал. Будь-який інший варіант стане величезною несподіванкою.

Баварія – РБ Зальцбург: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів