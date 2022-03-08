Второй матч между Баварией и РБ Зальцбург в 1/8 финала ЛЧ должен был стать чистой формальностью. Мюнхенцы после разгрома скромных (по европейским меркам) австрийцев должны были подарить праздник болельщикам на "Альянц Арене", повторив перформанс – впрочем, не тут-то было. Подопечные Юлиана Нагельсманна чудом избежали поражения на выезде, а коллектив Маттиаса Яйссле доказал способность наказывать "рекордмейстера" за системные ошибки.

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Ключевой проблемой немцев в первой встрече стало отсутствие Нойера, которое по цепочке развалило привычную структуру игры. Мануэль прикрывал огромный простор, позволяя своим партнёрам действовать максимально высоко и агрессивно – без него приходилось опускаться ниже и давать больше свободы для соперника. Зальцбург пользовался лишними секундами, разгоняя скоростные контратаки.

Бавария начала действовать выше во втором тайме, подвергаясь ещё большему количеству забросов за спину, однако у мюнхенцев и моменты появились – в отличие от первого тайма. В конце концов, один из них команда и реализовала, но в подобном режиме "рекордмайстер" в ЛЧ далеко не пройдёт, рискуя даже вылететь. К счастью, Нойер уже вернулся из лазарета, но и с ним баварцы не раз демонстрировали способность оступиться на ровном месте.

Мюнхенцы дают против себя играть. Это почувствовало даже Динамо. Тем не менее осечки демонстрируют определённую сырость проекта Юлиана Нагельсманна, а не его слабость – на дистанции Бавария остаётся в топ-5 команд Европы почти по всем показателям. У неё самая мощная атака (76 голов в чемпионате), самая высокая острота передач, она пятая по продвижению мяча в штрафную на дриблинге, и т. д.. Собственно, это никого не удивляет. Бавария всегда остаётся Баварией – тем более на фоне Зальцбурга.

Как ни странно, закрыться в "автобусе" для австрийцев – не вариант. Всё равно не выдержат, всё равно придётся идти вперёд, но дело не в этом. Просто РБ Зальцбург максимально круто смотрится в проактивном стиле – причем даже в топ-матчах. Подопечные Маттиаса Яйссле особенно опасны при забросах за спину крайним защитникам соперника, а по интенсивности прессинга на групповом этапе ЛЧ эта команда стала лучшей.

Пока у футболистов будут силы, РБ Зальцбург будет смело вылетать в контратаки и накрывать соперника ещё на его трети поля. Впрочем, даже в прекрасном домашнем поединке было очевидно, что австрийцам трудно выдержать в подобном режиме больше одного тайма. На Альянц Арене придётся бегать ещё больше – и это очень плохо для гостей.

Впрочем, никто и не обещал лёгкой прогулки. Психологически же подопечным Маттиаса Яйссле сегодня будет проще, чем Баварии, ведь РБ и так прыгнул выше головы. Никто не подвергнет критике австрийского гегемона за поражение или даже разгром – а вот вынос мюнхенцев из ЛЧ сделает футболистов героями. Удастся ли это провернуть? Сегодня и увидим.

Кадровая ситуация

Зальцбург перед первым матчем испытал огромные проблемы с составом. Не исчезли они и сейчас – Маттиас Яйссле не может рассчитывать на Валлчи, Юнузовича, Солета, Койта, Диаките, Сеско и Окафора. Кроме того, под вопросом остаётся участие Онжена.

У Баварии из лазарета возвращается Нойер, но это будет его первый матч после травмы. Вероятно, Юлиан Нагельсманн рискнёт поставить Мануэля в старт сразу, ведь без него игра мюнхенцев очень разбалансируется. Кроме того, из-за травм не сыграют Толиссо и Горецка, а Дэвис остаётся недоступным из-за проблем с сердцем.

Примерные составы на матч Бавария – РБ Зальцбург

Бавария: Нойер – Павар, Зюле, Упамекано, Эрнандес – Киммих, Мусиала – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовски

РБ Зальцбург: Кён – Кристенссен, Пйонтковски, Вёбер, Ульмер – Капальдо, Камара, Зайвальд – Ааронссон – Адееми, Адаму

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Зальцбург точно даст сражение, но проход в четвертьфинал станет чудом для австрийцев. Портал FiveThirtyEight даёт всего 17% вероятности на прорыв РБ – конечно, это лучше 3% Интера, но всё равно мало. Бавария гораздо мощнее, а сегодня она будет ещё и чрезвычайно мотивированной.

Чудеса, конечно, случаются, но в нынешней ситуации поверить в них сложно. Мюнхенцы в родных стенах должны одержать уверенную победу.

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