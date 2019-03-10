Ливерпуль – Бернли – 4:2 – видео голов и обзор матча

Ливерпуль победил Бернли в 30 туре чемпионата Англии (4:2). Смотрите видео голов и обзор матча.

Бернли первым вышел вперед. Вествуд прямым ударом с углового забил гол на шестой минуте матча. Подопечные Клоппа ответили двумя голами еще в первом тайме, после перерыва Фирмино оформил дубль. В дополнительное время "бордовые" отыграли один гол, но тут же пропустили на контратаке. В итоге победа "красных" со счетом 4:2.

Ливерпуль уверенно переиграл Бернли и продолжает преследовать Манчестер Сити

Благодаря этой победе Ливерпуль набрал 73 очка и продолжает преследовать Манчестер Сити, Бернли с 30 пунктами остался на 17 позиции.