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Ливерпуль – Бернли – 4:2 – видео голов и обзор матча

16:54 64 Читати українською
Ливерпуль – Бернли – 4:2 – видео голов и обзор матча
Ливерпуль – Бернли – 4:2 – видео голов и обзор матча

Ливерпуль победил Бернли в 30 туре чемпионата Англии (4:2). Смотрите видео голов и обзор матча.

19’ Роберто Фирмино
29’ Садио Мане
67’ Роберто Фирмино
93’ Садио Мане
 
Эшли Вествуд 6’
Йоханн Берг Гудмундссон 91’

Бернли первым вышел вперед. Вествуд прямым ударом с углового забил гол на шестой минуте матча. Подопечные Клоппа ответили двумя голами еще в первом тайме, после перерыва Фирмино оформил дубль. В дополнительное время "бордовые" отыграли один гол, но тут же пропустили на контратаке. В итоге победа "красных" со счетом 4:2.

Ливерпуль уверенно переиграл Бернли и продолжает преследовать Манчестер Сити

Благодаря этой победе Ливерпуль набрал 73 очка и продолжает преследовать Манчестер Сити, Бернли с 30 пунктами остался на 17 позиции.

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Англия Ливерпуль - Бернли Ливерпуль Ливерпуль Бернли Бернли Видеоновости
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