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Ливерпуль – Бавария: Фирмино уже здоров и готовится принять участие в поединке

17:28 35 Читати українською
Ливерпуль – Бавария: Фирмино уже здоров и готовится принять участие в поединке
Роберто Фирмино / Фото Liverpool FC

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп может рассчитывать на своего ключевого форварда в матче против Баварии.

Роберто Фирмино готов защищать цвета Ливерпуля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии, сообщает Liverpool Echo.

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Ранее сообщалось, что у бразильца вирусная инфекция, поэтому его участие в матче оставалась под вопросом. После повторного осмотра врачи определили, что болезнь прошла и допустили игрока к поединку.

Отметим, что у Ливерпуля колоссальные проблемы с центральными защитниками. В распоряжении Клопа лишь Жоэль Матип, ведь Джо Гомес находится в лазарете, а ван Дейк пропустит поединок из-за дисквалификации. Также остается под вопросом участие Деяна Ловрена.

Напомним, поединок состоится сегодня, 19 февраля. Начало в 22:00.

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Ливерпуль - Бавария: Вторник 19 февраля 2019

Ливерпуль
до матча
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час
:
29
мин
Бавария
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