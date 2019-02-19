Ливерпуль – Бавария: Фирмино уже здоров и готовится принять участие в поединке

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп может рассчитывать на своего ключевого форварда в матче против Баварии.

Роберто Фирмино готов защищать цвета Ливерпуля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии, сообщает Liverpool Echo.

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Ранее сообщалось, что у бразильца вирусная инфекция, поэтому его участие в матче оставалась под вопросом. После повторного осмотра врачи определили, что болезнь прошла и допустили игрока к поединку.

Отметим, что у Ливерпуля колоссальные проблемы с центральными защитниками. В распоряжении Клопа лишь Жоэль Матип, ведь Джо Гомес находится в лазарете, а ван Дейк пропустит поединок из-за дисквалификации. Также остается под вопросом участие Деяна Ловрена.

Напомним, поединок состоится сегодня, 19 февраля. Начало в 22:00.

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