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Ливерпуль – Бавария: прогноз на матч Лиги чемпионов

18:05 54 Читати українською
Ливерпуль – Бавария: прогноз на матч Лиги чемпионов
Ливерпуль – Бавария: прогноз на матч Лиги чемпионов

Ливерпуль и мюнхенская Бавария встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Ливерпуль – Бавария состоится 19 февраля в Англии на стадионе Энфилд. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Ливерпуль – Бавария прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов:

Ливерпуль очень мощно играет на своем стадионе, поэтому фаворитом поединка специалисты считают хозяев. Авторитетные конторы Bwin и William Hill выставили почти идентичны коэффициенты на матч. Победа Ливерпуля оценивается в 2.00, ничья – в 3.70, а на викторию Баварии предлагают от 3.50 до 3.60. Что интересно, итоговый успех в дуэли у обеих команд оценивается одинаково – 1.83.

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В составе обеих команд хватает кадровых потерь. У Ливерпуля не сыграют Ван Дейк, Гомес и Окслейд-Чемберлен, под вопросом находится участие Ловрена. Бавария не сможет рассчитывать на помощь Боатенга, Мюллера, Толиссо и Роббена.

Ответный матч состоится 13 марта в Мюнхене.

Лига чемпионов1/8 финалаЭнфилд (Ливерпуль)

Ливерпуль - Бавария: Вторник 19 февраля 2019

Ливерпуль
до матча
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Бавария
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