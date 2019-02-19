Ливерпуль – Бавария: анонс матча Лиги чемпионов

"Футбол 24" анонсирует первый поединок между Ливерпулем и Баварией в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ливерпуль – Бавария

19 февраля, 22:00. Ливерпуль, Анфилд

Телетрансляция на канале Футбол 1, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Самое статусное противостояние, самая интересная пара 1/8 финала. Один из лидеров АПЛ сыграет против действующего чемпиона Германии, а Юрген Клопп снова попытается одолеть мюнхенский гранд, за который выступают его бывшие подопечные Роберт Левандовски и Матс Хуммельс. Ни один из соперников не считается фаворитом на победу в Лиге чемпионов, ведь Ливерпуль живет мечтой выиграть Премьер-лигу, а Бавария с Нико Ковачем совсем не впечатляет.

Ливерпуль – Бавария: прогноз на матч Лиги чемпионов

Мерсисайдцы из-за раннего вылета из Кубка Англии готовились к отчетному поединку 10 дней, съездив на сбор в Испанию. В последнем матче Ливерпуль разгромил Борнмут и прервал неудачный отрезок с 2 ничьих, который лишил команду единоличного лидерства в АПЛ. Сейчас "красные" разделяют вершину таблицы с Манчестер Сити (по 65 очков), а чемпионат считается для них приоритетным турниром.

В этом сезоне состав Ливерпуля выглядит идеально укомплектованным – трудно найти явные слабые места. Однако на домашнюю игру с Баварией Юрген Клопп имеет большую дыру в центре обороны. Вирджил ван Дейк дисквалифицирован, а Деян Ловрен, скорее всего, не успеет восстановиться после травмы, поэтому возле Жоэля Матипа выйдет один из центрхавов. Вероятнее всего – Фабиньо. Вторая проблема – физическое состояние Роберто Фирмино. Бразилец вчера не тренировался с командой из-за вируса, его выход против Мюнхена под вопросом.

Нико Ковач имеет не меньше потерь. Жером Боатенг не полетел в Англию из-за проблем со здоровьем, однако он давно проигрывает конкуренцию в центре обороны паре Хуммельс-Зюле. Значительно более неприятная ситуация на флангах атаки Баварии. Томас Мюллер дисквалифицирован, Арьен Роббен травмирован, Кингсли Коман избежал серьезного повреждения, однако готов не на 100%, а Франк Рибери самостоятельно прибыл в Ливерпуль после ночи без сна – у него родилась дочь. Вопросы и к кондициям Леона Горетцки – вчера он тренировался индивидуально.

Позади больше половины сезона, а Ковач до сих пор не поставил Баварии хороший футбол. "Ротэн" выиграли 9 из последних 10 матчей Бундеслиги и сократили отставание от Боруссии, но вопросов к Мюнхену очень много. В атаке интересных тренерских идей нет – надежда на индивидуальные скиллы игроков. После Нового года Бавария пропускает в каждом матче, допуская позиционные ошибки – в этот уик-энд слабый Аугсбург забил Нойеру два похожих гола.

Ливерпуль при всех своих проблемах подходит к первой части противостояния с Баварией в статусе фаворита. Команда Юргена Клоппа более сбалансированная и отлично действует на контратаках, с которыми у "звезды юга" в этом сезоне проблемы. Мюнхенцы выиграли только 1 из последних 7 матчей против Ливерпуля, и сегодня статистика вряд ли улучшится. Прогноз – 2:1.

Дисквалифицированные: Ван Дейк – Мюллер

Травмированные: Гомес, Окслейд-Чемберлен – Толиссо, Роббен, Боатенг

Под вопросом: Ловрен, Фирмино, Шакири – Коман, Горетцка

Ориентировочные составы

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон – Милнер, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане.

Бавария: Нойер – Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба – Мартинес, Алькантара – Гнабри, Горетцка, Коман – Левандовски.