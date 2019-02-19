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Ліверпуль – Баварія: Фірміно вже здоровий і готується взяти участь в поєдинку

17:28 319 Читать на русском
Ліверпуль – Баварія: Фірміно вже здоровий і готується взяти участь в поєдинку
Роберто Фірміно / Фото Liverpool FC

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп може розраховувати на свого ключового форварда у матчі проти Баварії.

Роберто Фірміно готовий захищати кольори Ліверпуля у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, повідомляє Liverpool Echo.

Ліверпуль – Баварія: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Раніше повідомлялось, що у бразильця вірусна інфекція, тому його участь у матчі залишалась під питанням. Після повторного огляду лікарі визначили, що хвороба минула і допустили гравця до поєдинку.

Зазначимо, що у Ліверпуля колосальні проблеми з центральними захисниками. У розпорядженні Клопа буде лише Жоель Матіп, адже Джо Гомес перебуває у лазареті, а ван Дейк пропустить поєдинок через дискваліфікацію. Також залишається під питанням участь Деяна Ловрена.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться сьогодні, 19 лютого. Початок о 22:00.

Ліверпуль – Баварія: анонс матчу Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Баварія: Вівторок 19 лютого 2019

Ліверпуль
до матчу
3
год
:
11
хв
Баварія
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Теги
Ліга чемпіонів Роберто Фірміно Роберто Фірміно Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль - Баварія
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