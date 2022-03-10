После первого тайма Мадрид проигрывал с отставанием в два мяча, учитывая исход первого матча. Однако Карим Бензема оформил хет-трик за 17 минут и решил все в пользу Реала даже без овертаймов.

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Очередные три забитых мяча позволили немного переписать историю Королевского клуба. В частности, Бензема опередил легендарного Альфредо Ди Стефано по количеству голов в "сливочной" футболке – 309 (у аргентинца 308).

Кроме того, Карим сравнялся с Раулем по количеству голов в рамках Лиги чемпионов – по 66. Если же учитывать квалификационные матчи, то у Бензема будет 67. Также француз уже переписал личный рекорд результативности в течение одного сезона Лиги чемпионов. Уже сейчас в его активе 8 забитых мячей. Предыдущее достижение (7 голов) датировано сезоном 2011/12, когда Реал дошел до полуфинала.

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