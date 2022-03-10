Мбаппе снова забил, но Бензема поставил Париж на колени – видеообзор матча Реал – ПСЖ – 3:1
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Реал с необходимым счетом обыграл ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
61’ Карим Бензема
76’ Карим Бензема
78’ Карим Бензема
Килиан Мбаппе 39’
39’ Килиан Мбаппе
61’ Карим Бензема
76’ Карим Бензема
78’ Карим Бензема
Парижане ехали в Мадрид, имея минимальное преимущество благодаря голу Мбаппе в первом матче. Сегодня Килиан также открыл счет, значительно улучшив шансы своей команды на выход в четвертьфинал.
Хет-трик Бензема вывел Реал в четвертьфинал Лиги чемпионов – мадридцы обыграли ПСЖ за 17 минут
Реал активно провел весь матч, но целый час не мог забить. Тогда за дело взялся Карим Бензема. Француз за 17 минут оформил хет-трик, поставив Париж на колени. Очередное громкое фиаско ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов.
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