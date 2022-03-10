Реал с необходимым счетом обыграл ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Парижане ехали в Мадрид, имея минимальное преимущество благодаря голу Мбаппе в первом матче. Сегодня Килиан также открыл счет, значительно улучшив шансы своей команды на выход в четвертьфинал.

Хет-трик Бензема вывел Реал в четвертьфинал Лиги чемпионов – мадридцы обыграли ПСЖ за 17 минут

Реал активно провел весь матч, но целый час не мог забить. Тогда за дело взялся Карим Бензема. Француз за 17 минут оформил хет-трик, поставив Париж на колени. Очередное громкое фиаско ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов.

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