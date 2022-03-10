Після першого тайму Мадрид програвав з відставанням у два м'ячі, враховуючи результат першого матчу. Однак Карім Бензема оформив хет-трик за 17 хвилин і вирішив усе на користь Реала навіть без овертаймів.

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Чергові три забиті м'ячі дозволили трішки переписати історію Королівського клубу. Зокрема, Бензема випередив легендарного Альфредо Ді Стефано за кількістю голів у "вершковій" футболці – 309 (у аргентинця 308).

Окрім того, Карім зрівнявся з Раулем за кількістю голів в рамках Ліги чемпіонів – по 66. Якщо ж враховувати ще й кваліфікаційні матчі, то у Бензема вже буде 67. Також француз уже переписав особистий рекорд результативності упродовж одного сезону Ліги чемпіонів. Вже зараз у його активі 8 забитих м'ячів. Попереднє досягнення (7 голів) датоване сезоном 2011/12, коли Реал дійшов до півфіналу.

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