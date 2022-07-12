Динамо после победы над Лионом в версии резервов (с небольшими исключениями) проверяет и основу за 8 дней до первого матча квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче. Луческу выставляет состав, который уже не в первый раз наигрывает перед стартом в еврокубках. На замену могут выйти Тымчик и Викентий Волошин, организовавшие гол в первой товарищеской встрече команд. В стартовом составе французов отмечаем выход экс-вингера донецкого Шахтера Тете. Вернувшийся из лондонского Арсенала Ляказетт также сыграет с первых минут.

Динамо разбило резерв Лиона со звездным бразильцем – Супряга и Гармаш эффектно сделали игру, Ванат не забил пенальти (видео)

Лион: Антони Лопеш – Гюсто, Люкеба, Тьяго Мендес, Энрике – Рен-Аделаид, Лепенан, Фавр – Тете, Ляказетт, Токо-Экамби (к)

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Забарный, Караваев – Сидорчук (к), Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Вербич – Беседин

Запасные: Нещерет, Боль, Тымчик, В. Волошин, Дубинчак