Лион – Бавария: анонс матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Лион – Бавария

19 августа, 22:00. Лисабон, стадион Жозе Алваладе

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Во втором раунде немецко-французского противостояния Бавария встретится с Лионом, который сотворил уже две сенсации в плей-офф Лиги чемпионов. Если выход мюнхенцев в полуфинал не удивил никого, то попадание французов в топ-4 – настоящая неожиданность, особенно с учетом пройденных ими соперников. Ювентус и Манчестер Сити потирали руки, получив в соперники команду Руди Гарсии, но андердог шокировал обоих фаворитов, выйдя в полуфинал турнира.

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Безусловно, шансы Баварии на финал – значительно выше. Немецкий гранд в четвертьфинале удивительно легко опозорил Барселону со счетом 8:2, камня на камне не оставив от Месси и Ко. После такой феерии именно мюнхенцев не без основания стали называть главным фаворитом Лиги чемпионов. У Ганса-Дитера Флика нет проблем с составом – за исключением Павара, все остальные игроки готовы к битве за финал. Невероятная форма Баварии обязывает отдавать полное преимущество действующему чемпиону Германии. В то же время недооценивать Лион ни в коем случае нельзя – команда, которая выбила Ювентус и Манчестер Сити, заслуживает комплиментов и уважения. Депай, Экамби, Корне и другие игроки Лиона, безусловно, стремятся к еще одной сенсации.

Лиону не привыкать к статусу аутсайдера. Команда Руди Гарсии с большим трудом вышла из группы, опередив Бенфику и Зенит лишь в последнем туре. "Ткачи" считались андердогом и перед дуэлью с Ювентусом, и перед матчем с Манчестер Сити. Что из этого получилось – помнят все. Двое фаворитов Лиги чемпионов сенсационно не сумели преодолеть французский барьер и потеряли шансы на победу в турнире. Лион выработал отличную формулу противодействия именитым соперникам – отчаянная игра в обороне, героизм Лопеша в воротах и ​​разящие контратаки загнали Юве и Манчестер Сити в тупик. Попадет ли снаряд в то же место и в третий раз? Узнаем поздно вечером.

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Интересно, что наставник Лиона Руди Гарсия уже имеет горький опыт противостояния с Баварией. В сезоне 2014/15 его Рома на Стадио Олимпико потерпела позорный разгром со счетом 1:7. В Мюнхене было уже не столь больно, но тоже поражение – 0:2. Нынешний поединок является отличной возможностью для Гарсии взять реванш, но шансов у Лиона на третий подряд подвиг не так много. Даже с учетом того, что только победа в Лиге чемпионов позволит команде принять участие и в следующем розыгрыше , как известно, Лион вообще не попал в еврокубки по итогам сезона в Лиге 1. Для выхода в финал французской команде нужно провести лучший матч сезона.

Статистика противостояния и интересные факты

– Лион добирался к полуфиналу ЛЧ лишь однажды в своей истории – в сезоне 2009/10. Тогда на пути французов стала именно Бавария (4:0 по сумме двух матчей).

– Бавария уже в 12 раз сыграет в полуфинале ЛЧ. Мюнхенцы догнали по этому показателю Барселону и уступают только Реалу (13 полуфиналов).

– Немецкая команда выиграла все 9 поединков ЛЧ в сезоне 2019/20, забив при этом 39 голов.

– Лион еще ни разу в своей истории не играл в финале еврокубка.

– "Ткачи" выиграли 8 из последних 17-ти матчей против немецких клубов.

– Бавария должна забить еще 6 голов, чтобы повторить рекорд результативности Барселоны в рамках одного сезона ЛЧ (45). Правда, для этого в распоряжении мюнхенцев есть максимум две игры.

Кадровая ситуация

Травмированные: Павар

Ориентировочные составы

Лион: Лопеш – Денайер, Марсело, Марсал – Дюбуа, Какере, Гимараес, Ауар, Корне – Депай, Экамби

Бавария: Нойер – Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис – Горецка, Тьяго – Перишич, Мюллер, Гнабри – Левандовски.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Бавария – безапелляционный фаворит игры. Мощная команда Ганса-Дитера Флика уже сняла скальп с Челси и Барселоны в предыдущих раундах плей-офф. После таких побед вылет от Лиона станет настоящей трагедией. В пользу Баварии говорит все – опыт, статус, индивидуальный класс игроков и невероятные результаты в текущей Лиге чемпионов.

А вот французам терять нечего, ведь абсолютно никто не видел команду Руди Гарсии в полуфинале. В этом и заключается шанс для Лиона, но, похоже, что сказка "ткачей" завершится. Бавария должна одержать победу и выйти в финал Лиги чемпионов. С этим согласны и букмекеры, которые совершенно не верят в Лион – его выход в финал оценивается в 12.00 против 1.20 на Баварию.

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