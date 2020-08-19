Ліон – Баварія: анонс матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Ліон – Баварія

19 серпня, 22:00. Лісабон, стадіон Жозе Алваладе

Головний арбітр: Антоніо Матеу Лаос (Іспанія)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

У другому раунді німецько-французького протистояння Баварія зустрінеться з Ліоном, який створив вже дві сенсації у плей-офф Ліги чемпіонів. Якщо вихід мюнхенців у півфінал не здивував нікого, то потрапляння французів у топ-4 – справжня несподіванка, особливо з урахуванням пройдених ними суперників. Ювентус та Манчестер Сіті потирали руки, отримавши в суперники команду Руді Гарсії, але андердог шокував обох фаворитів, вийшовши у півфінал турніру.

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Безумовно, шанси Баварії на фінал – значно вищі. Німецький гранд у чвертьфіналі напрочуд легко зганьбив Барселону з рахунком 8:2, каменя на камені не залишивши від Мессі та Ко. Після такої феєрії саме мюнхенців небезпідставно стали називати головним фаворитом Ліги чемпіонів. У Ганса-Дітера Фліка немає проблем зі складом – за винятком Павара, всі інші гравці готові до битви за фінал. Неймовірна форма Баварії зобов'язує віддавати повну перевагу чинному чемпіону Німеччини. Водночас недооцінювати Ліон у жодному разі не можна – команда, яка вибила Ювентус і Манчестер Сіті, заслуговує на компліменти та повагу. Депай, Екамбі, Корне та інші гравці Ліона, безумовно, прагнуть ще однієї сенсації.

Ліону не звикати до статусу аутсайдера. Команда Руді Гарсії з великими труднощами вийшла з групи, випередивши Бенфіку та Зеніт лише в останньому турі. "Ткачі" вважалися андердогом і перед дуеллю з Ювентусом, і перед матчем із Ман Сіті. Що з цього вийшло – пам'ятають всі. Двоє фаворитів Ліги чемпіонів сенсаційно не зуміли здолати французький бар'єр і втратили шанси на перемогу в турнірі. Ліон виробив відмінну формулу протидії іменитим суперникам – відчайдушна гра в обороні, героїзм Лопеша у воротах та разючі контратаки загнали Юве і Ман Сіті в глухий кут. Чи влучить снаряд в те ж місце і втретє? Дізнаємося пізно ввечері.

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Цікаво, що наставник Ліона Руді Гарсія вже має гіркий досвід протистояння з Баварією. В сезоні 2014/15 його Рома на Стадіо Олімпіко зазнала ганебного розгрому з рахунком 1:7. У Мюнхені було вже не настільки боляче, але теж поразка – 0:2. Нинішній поєдинок є відмінною можливістю для Гарсії взяти реванш, але шансів у Ліона на третій поспіль подвиг не так багато. Навіть з урахуванням того, що лише перемога в Лізі чемпіонів дозволить команді взяти участь і в наступному розіграші – як відомо, Ліон взагалі не потрапив у єврокубки за підсумками сезону в Лізі 1. Для виходу в фінал французькій команді потрібно провести найкращий матч сезону.

Статистика протистояння та цікаві факти

– Ліон діставався півфіналу ЛЧ лише одного разу в своїй історії – у сезоні 2009/10. Тоді на шляху французів стала саме Баварія (4:0 за сумою двох матчів).

– Баварія вже у 12 раз зіграє в півфіналі ЛЧ. Мюнхенці наздогнали за цим показником Барселону та поступаються лише Реалу (13 півфіналів).

– Німецька команда виграла всі 9 поєдинків ЛЧ у сезоні 2019/20, забивши при цьому 39 голів.

– Ліон ще жодного разу в своїй історії не грав у фіналі єврокубка.

– "Ткачі" виграли 8 з останніх 17-ти матчів проти німецьких клубів.

– Баварія повинна забити ще 6 голів, щоб повторити рекорд результативності Барселони в рамках одного сезону ЛЧ (45). Щоправда, для цього в розпорядженні мюнхенців є щонайбільше дві гри.

Кадрова ситуація

Травмовані: Павар

Орієнтовні склади

Ліон: Лопеш – Денаєр, Марсело, Марсал – Дюбуа, Какере, Гімараєс, Ауар, Корне – Депай, Екамбі

Баварія: Нойєр – Кімміх, Боатенг, Алаба, Девіс – Горецка, Тьягу – Перішіч, Мюллєр, Гнабрі – Лєвандовскі.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Баварія – безапеляційний фаворит гри. Потужна команда Ганса-Дітера Фліка вже зняла скальп з Челсі та Барселони у попередніх раундах плей-офф. Після таких перемог виліт від Ліона стане справжньою трагедією. На користь Баварії говорить все – досвід, статус, індивідуальний клас гравців та неймовірні результати у поточній Лізі чемпіонів.

Натомість французам втрачати нічого, адже абсолютно ніхто не бачив команду Руді Гарсії у півфіналі. В цьому і полягає шанс для Ліона, але, схоже, що казка "ткачів" завершиться. Баварія повинна здобути перемогу і вийти у фінал Ліги чемпіонів. З цим погоджуються і букмекери, які абсолютно не вірять у Ліон – його вихід у фінал оцінюється у 12.00 проти 1.20 на Баварію.

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