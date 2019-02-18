Лион – Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов

Лион и Барселона встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Лион – Барселона состоится 19 февраля во Франции на стадионе Люмьер. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лион – Барселона: матч рассудит турецкая бригада арбитров

Лион – Барселона прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов:

Авторитетные Bwin и William Hill выставили почти идентичны коэффициенты на матч. Победа Лиона оценивается в 4.50, ничья – 4.00, а на викторию каталонцев можно поставить с коефицийном 1.75.

Итоговый успех в двухматчевом противостоянии в пользу Лиона оценивается в 6.00, тогда как выход в четвертьфинал Барселоны – всего 1.11.

Умтити попал в заявку Барселоны на матч с Лионом

Завтра за Лион точно не сыграет Фекир (дисквалификация), а участие в матче Ндомбеле и Денайера пока находится под вопросом. Барселоне не помогут Артур, Вермален, Рафинья и Силлессен.