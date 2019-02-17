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Умтити попал в заявку Барселоны на матч с Лионом

17:48 21 Читати українською
Умтити попал в заявку Барселоны на матч с Лионом
Самюэль Умтити / ФК Барселона

Защитник испанской Барселоны Самюэль Умтити может вернуться на поле после травмы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского Лиона.

Список игроков, которые могут сыграть против "ткачей", обнародовал официальный твиттер Барселоны.

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Среди других в перечень попал и 25-летний француз. Умтити не играл из-за тяжелой травмы с ноября. За место в основе с ним будут конкурировать Жерар Пике, Клеман Лангле и Джейсон Мурильо.

Из-за травм "блаугранас" не помогут Силлессен, Артур и Рафинья.

Заявка Барселоны:

Вратари: тер Штеген, Пенья, Эсекита

Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Мурильо, Альба, Роберто, Умтити, Ваге

Полузащитники: Ракитич, Серхио Бускетс, Коутиньо, Кевин-Принс Боатенг, Видаль, Аленья

Нападающие: Суарес, Месси, Усман Дембеле, Малком

Напомним, что матч Лион – Барселона состоится на стадионе Люмьер во вторник, 19 февраля. Начало поединка в 22:00.

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Лига чемпионов1/8 финалаЛюмьер (Лион)

Лион - Барселона: Вторник 19 февраля 2019

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