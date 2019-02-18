Ліон – Барселона: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Ліон та Барселона зустрінуться в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Ліон – Барселона відбудеться 19 лютого у Франції на стадіоні Люм'єр. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Ліон – Барселона: матч розсудить турецька бригада арбітрів

Лион – Барселона: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

Авторитетні Bwin та William Hill виставили майже ідентичні коефіцієнти на матч. Перемога Ліона оцінюється в 4.50, нічия – 4.00, а на вікторію каталонців можна поставити з коефіційном 1.75.

Підсумковий успіх у двоматчевому протистоянні на користь Ліона оцінюється в 6.00, тоді як вихід у чвертьфінал Барселони – всього 1.11.

Умтіті потрапив до заявки Барселони на матч із Ліоном

Завтра за Ліон точно не зіграє Фекір (дискваліфікація), а участь у матчі Ндомбеле та Денаєра поки перебуває під питанням. Барселоні не допоможуть Артур, Вермален, Рафінья та Сіллессен.