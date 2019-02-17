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Лион – Барселона: матч рассудит турецкая бригада арбитров

17:35 22 Читати українською
Лион – Барселона: матч рассудит турецкая бригада арбитров
Джюнейт Чакир / AFP

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между французским Лионом и испанской Барселоной будет обслуживать Джюнейт Чакир с помощниками.

Стало известно, кто будет работать на матче первой стадии плей-офф ЛЧ. Информацию подтвердил официальный сайт УЕФА.

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Главным арбитром будет Чакир. Роль лайнсменов исполнят Бахаттин Дуран и Тарик Энгюн. Четвертый рефери – Халис Эзкахья. Вся судейская бригада из Турции.

С системой VAR будет работать голландец Данни Маккели, а поможет ему соотечественник Камфус Йохем.

Напомним, что матч Лион – Барселона состоится на стадионе Люмьер во вторник, 19 февраля. Начало поединка в 22:00.

Лига чемпионов1/8 финалаЛюмьер (Лион)

Лион - Барселона: Вторник 19 февраля 2019

Лион
до матча
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дн
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Барселона
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