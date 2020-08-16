"Лион – топовая команда", – главный обидчик Манчестер Сити

"Быть на скамейке не всегда легко. Когда вступаешь в игру, хочется проявить свои лучшие качества и помочь. Сегодня мне это удалось.

Манчестер Сити – Лион: Гвардиола выделил основные причины громкого фиаско своих подопечных

Командный дух Лиона изменился. Теперь мы топовая команда", – цитирует Дембеле официальный сайт УЕФА.

Напомним, Мусса появился на замену в четвертьфинале ЛЧ, но уже через несколько минут отметился голом и обеспечил своей команде неожиданную победу над Манчестер Сити (3:1). В полуфинале французы встретятся с Баварией 19 августа.

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