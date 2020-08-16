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"Лион – топовая команда", – главный обидчик Манчестер Сити

10:23 - Читати українською
"Лион – топовая команда", – главный обидчик Манчестер Сити
Мусса Дембеле / Фото ФК Лион

Форвард Лиона Мусса Дембеле без лишних эмоций оценил свой вклад в триумф своей команды.

69’ Кевин де Брюйне
 
Максвел Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвел Корне
69’ Кевин де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

"Быть на скамейке не всегда легко. Когда вступаешь в игру, хочется проявить свои лучшие качества и помочь. Сегодня мне это удалось.

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Командный дух Лиона изменился. Теперь мы топовая команда", – цитирует Дембеле официальный сайт УЕФА.

Напомним, Мусса появился на замену в четвертьфинале ЛЧ, но уже через несколько минут отметился голом и обеспечил своей команде неожиданную победу над Манчестер Сити (3:1). В полуфинале французы встретятся с Баварией 19 августа.

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Манчестер Сити – Лион: Гвардиола выделил основные причины громкого фиаско своих подопечных
08:50
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Теги
Лион Лион Лига чемпионов Манчестер Сити - Лион Мусса Мусса Дембеле
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