toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЛИОН БАРСЕЛОНА - БАВАРИЯ ТРАНСФЕРЫ

Манчестер Сити – Лион: Гвардиола выделил основные причины громкого фиаско своих подопечных

08:50 - Читати українською
Манчестер Сити – Лион: Гвардиола выделил основные причины громкого фиаско своих подопечных
Хосеп Гвардиола / Reuters

Главный тренер Барселоны Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против Лиона.

69’ Кевин де Брюйне
 
Максвел Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвел Корне
69’ Кевин де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

"Однажды Манчестер Сити все же прорвется в полуфинал. Иногда нужно просто прорваться через этот барьер. По итогам нескольких лет команда заслужила это. В первые 20-25 минут нам не удавалось найти свободные зоны для атаки. Во втором тайме все было хорошо. Я чувствовал, что мы сильнее. Но в этом турнире нужно играть идеально.

Манчестер Сити – Лион – 1:3 – видео голов и обзор провала Гвардиолы

Мы много сделали правильно, но этого не хватило. Мы ошибались в штрафных площадках в ключевые моменты. В ситуации Стерлинга надо забивать, чтобы перевести матч в дополнительное время. Но мы потом пропустили третий гол, и все было кончено.

Мы создали больше шансов и чаще били. Мы разочарованы. Теперь отправляемся на каникулы, а потом надо будет снова приводить всех в форму", – приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, Манчестер Сити сенсационно уступил Лиону (1:3) и вылетел на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лион выбил Манчестер Сити с Лиги чемпионов: фиаско Гвардиолы и звёзд "горожан", потолок "ткачей" и проблемы для Зинченко

blog_ava
Главные новости 15 августа: Зинченко сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, Швед перешел в новый клуб, трансферы Динамо
07:00
2166
Теги
Лига чемпионов Хосеп Хосеп Гвардиола Манчестер Сити - Лион Рахим Рахим Стерлинг Манчестер Сити Манчестер Сити Лион Лион
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
36
мин
Севилья
22:00
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?