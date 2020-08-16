Манчестер Сити – Лион: Гвардиола выделил основные причины громкого фиаско своих подопечных

"Однажды Манчестер Сити все же прорвется в полуфинал. Иногда нужно просто прорваться через этот барьер. По итогам нескольких лет команда заслужила это. В первые 20-25 минут нам не удавалось найти свободные зоны для атаки. Во втором тайме все было хорошо. Я чувствовал, что мы сильнее. Но в этом турнире нужно играть идеально.

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Мы много сделали правильно, но этого не хватило. Мы ошибались в штрафных площадках в ключевые моменты. В ситуации Стерлинга надо забивать, чтобы перевести матч в дополнительное время. Но мы потом пропустили третий гол, и все было кончено.

Мы создали больше шансов и чаще били. Мы разочарованы. Теперь отправляемся на каникулы, а потом надо будет снова приводить всех в форму", – приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, Манчестер Сити сенсационно уступил Лиону (1:3) и вылетел на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

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