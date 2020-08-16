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"Ліон – топова команда", – головний кривдник Манчестер Сіті

10:19 - Читать на русском
"Ліон – топова команда", – головний кривдник Манчестер Сіті
Мусса Дембеле / Фото ФК Ліон

Форвард Ліона Мусса Дембеле без зайвих емоцій оцінив свій внесок у тріумф своєї команди.

69’ Кевін де Брюйне
 
Максвель Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвель Корне
69’ Кевін де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

"Бути на лавці не завжди легко. Коли вступаєш в гру, хочеться проявити свої найкращі якості і допомогти. Сьогодні мені це вдалося.

Манчестер Сіті – Ліон: Гвардіола виділив основні причини гучного фіаско своїх підопічних

Командний дух Ліона змінився. Тепер ми топова команда", – цитує Дембеле офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Мусса з'явився на заміну у чвертьфіналі ЛЧ, але вже через кілька хвилин відзначився голом і забезпечив своїй команді несподівану перемогу над Манчестер Сіті (3:1). У півфіналі французи зустрінуться за Баварією 19 серпня.

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blog_ava
Манчестер Сіті – Ліон: Гвардіола виділив основні причини гучного фіаско своїх підопічних
08:50
3355
Теги
Ліон Ліон Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Ліон Мусса Мусса Дембеле
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