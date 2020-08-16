"Ліон – топова команда", – головний кривдник Манчестер Сіті

"Бути на лавці не завжди легко. Коли вступаєш в гру, хочеться проявити свої найкращі якості і допомогти. Сьогодні мені це вдалося.

Манчестер Сіті – Ліон: Гвардіола виділив основні причини гучного фіаско своїх підопічних

Командний дух Ліона змінився. Тепер ми топова команда", – цитує Дембеле офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Мусса з'явився на заміну у чвертьфіналі ЛЧ, але вже через кілька хвилин відзначився голом і забезпечив своїй команді несподівану перемогу над Манчестер Сіті (3:1). У півфіналі французи зустрінуться за Баварією 19 серпня.

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