toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ ИНТЕР - ШАХТЕР СЕВИЛЬЯ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРЫ

Лион – Бавария: полуфинал Лиги чемпионов рассудит скандальный испанский арбитр

13:39 - Читати українською
Лион – Бавария: полуфинал Лиги чемпионов рассудит скандальный испанский арбитр
Антонио Матеу Лаос / Marca

УЕФА назначил арбитра на полуфинальный поединок Лиги чемпионов между Лионом и Баварией.

 

Бригада испанских арбитров с Антонио Матеу Лаосом во главе отсудят полуфинал Лиги чемпионов Лион – Бавария, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Надеюсь, Меркель не будет меня обвинять", – президент Франции отреагировал на успехи ПСЖ и Лиона в Лиге чемпионов

Лаосу будут помогать ассистенты Пау Себриан Девис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Четвертым судьей назначен Карлос дель Серро Гранде, а ассистент VAR – Алехандро Эрнандес.

Отметим, что Лаос имеет экспрессивную манеру судейства, не жалея карточек для игроков, и не избегая споров с футболистами. Напомним, матч Лион – Бавария состоится 19 августа, начало игры в 22:00.

"Фермери" знищили еліту в Лізі чемпіонів і зробили собі яскраву рекламу – допоміг коронавірус?

blog_ava
Интер – Шахтер: где смотреть матч 1/2 финала Лиги Европы 2019/20
09:25
7495
Теги
Лига чемпионов Бавария Бавария Лион Лион Лион - Бавария Антонио Матеу Лаос
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
13
мин
Интер
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?