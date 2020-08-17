Лион – Бавария: полуфинал Лиги чемпионов рассудит скандальный испанский арбитр

УЕФА назначил арбитра на полуфинальный поединок Лиги чемпионов между Лионом и Баварией.

Бригада испанских арбитров с Антонио Матеу Лаосом во главе отсудят полуфинал Лиги чемпионов Лион – Бавария, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Лаосу будут помогать ассистенты Пау Себриан Девис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Четвертым судьей назначен Карлос дель Серро Гранде, а ассистент VAR – Алехандро Эрнандес.

Отметим, что Лаос имеет экспрессивную манеру судейства, не жалея карточек для игроков, и не избегая споров с футболистами. Напомним, матч Лион – Бавария состоится 19 августа, начало игры в 22:00.

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