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Ліон – Баварія: півфінал Ліги чемпіонів розсудить скандальний іспанський арбітр

13:36 - Читать на русском
Ліон – Баварія: півфінал Ліги чемпіонів розсудить скандальний іспанський арбітр
Антоніо Матеу Лаос / Marca

УЄФА призначив арбітра на півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів між Ліоном та Баварією.

 

Бригада іспанських арбітрів з Антоніо Матеу Лаосом на чолі відсудять півфінал Ліги чемпіонів Ліон – Баварія, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Лаосу допомагатимуть асистенти Пау Себріан Девіс та Роберто Діас Перес дель Паломар. Четвертим суддею призначений Карлос дель Серро Гранде, а асистент VAR – Алехандро Ернандес.

Зазначимо, що Лаос має експресивну манеру суддівства, не шкодуючи карток для гравців та не уникаючи суперечок з футболістами. Нагадаємо, матч Ліон – Баварія відбудеться 19 серпня, початок гри о 22:00.

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Теги
Баварія Баварія Ліон Ліон Ліга чемпіонів Антоніо Матеу Лаос Ліон - Баварія
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