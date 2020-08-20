Лион – Бавария: Нойер назвал ключевой момент полуфинала Лиги чемпионов

"Нам повезло, что мы не пропустили в начале матча, но после этого мы показали свой уровень.

Лион – Бавария – 0:3 – видео голов и обзор матча

Мы старались оказывать давление на Лион и создали несколько хороших моментов. У Гнабри получился отличный удар тогда, когда это было необходимо.

Мы рады, что вышли в финал, где сыграем с ПСЖ. Мы усердно работали, чтобы вновь добраться до финала, и, естественно, теперь хотим победить", – цитирует слова Нойера официальный сайт УЕФА.

Напомним, в полуфинальном матче Лиги чемпионов Бавария победила Лион со счетом 3:0. В финале в воскресенье, 23 августа, мюнхенцы встретятся с ПСЖ.

Бавария разгромила Лион и вышла в финал Лиги чемпионов