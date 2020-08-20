Ліон – Баварія: Нойєр назвав ключовий момент півфіналу Ліги чемпіонів

"Нам пощастило, що ми не пропустили на початку матчу, але після цього ми показали свій рівень.

Ліон – Баварія – 0:3 – відео голів і огляд матчу

Ми намагалися чинити тиск на Ліон і створили кілька хороших моментів. У Гнабрі вийшов чудовий удар тоді, коли це було необхідно.

Ми раді, що вийшли у фінал, де зіграємо з ПСЖ. Ми старанно працювали, щоб знову дістатися фіналу, і, звичайно, тепер хочемо перемогти", – цитує слова Нойєра офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у півфінальному матчі Ліги чемпіонів Баварія перемогла Ліон з рахунком 3:0. У фіналі в неділю, 23 серпня, мюнхенці зустрінуться з ПСЖ.

Баварія розгромила Ліон і вийшла у фінал Ліги чемпіонів