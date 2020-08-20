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Ліон – Баварія: Нойєр назвав ключовий момент півфіналу Ліги чемпіонів

08:27 - Читать на русском
Ліон – Баварія: Нойєр назвав ключовий момент півфіналу Ліги чемпіонів
Мануель Нойєр / Твіттер ФК Баварія

Голкіпер мюнхенського клубу Мануель Нойєр поділився думками щодо матчу 1/2 ЛЧ.

 
Серж Гнабрі 18’
Серж Гнабрі 33’
Роберт Лєвандовскі 88’
18’ Серж Гнабрі
33’ Серж Гнабрі
88’ Роберт Лєвандовскі

"Нам пощастило, що ми не пропустили на початку матчу, але після цього ми показали свій рівень.

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Ми намагалися чинити тиск на Ліон і створили кілька хороших моментів. У Гнабрі вийшов чудовий удар тоді, коли це було необхідно.

Ми раді, що вийшли у фінал, де зіграємо з ПСЖ. Ми старанно працювали, щоб знову дістатися фіналу, і, звичайно, тепер хочемо перемогти", – цитує слова Нойєра офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у півфінальному матчі Ліги чемпіонів Баварія перемогла Ліон з рахунком 3:0. У фіналі в неділю, 23 серпня, мюнхенці зустрінуться з ПСЖ.

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Баварія Баварія Ліон - Баварія Ліга чемпіонів Мануель Мануель Нойєр
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