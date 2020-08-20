Бавария разбила Лион (0:3) и вышла в финал Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Лион – Бавария на "Футбол 24".

Лион на старте встречи создал две прекрасные возможности открыть счет, но Депай не попал в створ, а Экамби пробил в штангу. Бавария сразу наказала соперника – Киммих забросил на Гнабри, а тот сместился с правого фланга в центр и расстрелял ворота французов.

Бавария разгромила Лион и вышла в финал Лиги чемпионов

Бавария еще до перерыва удвоила преимущество – Гнабри оформил дубль. Серж разогнал атаку и отпасовал Перишичу на левый фланг. Хорват оттуда прострелил в штрафную площадь, а Левандовски чудом не переправил мяч в сетку, запутавшись в ногах. Гнабри все исправил – 0:2.

Лион так и не реализовал ни один из своих моментов, а Бавария довершила разгром усилиями Левандовски. Роберт, замкнув головой подачу Киммиха со штрафного, продолжает забивать буквально в каждом матче этой Лиги чемпионов.

Бавария вышла в финал Лиги чемпионов, где 23 августа сыграет против ПСЖ.

Лион – Бавария – 0:3 – видео голов и обзор матча