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Лион – Бавария – 0:3 – видео голов и обзор матча

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Лион – Бавария – 0:3 – видео голов и обзор матча
Лион – Бавария – видео голов и обзор матча

Бавария разбила Лион (0:3) и вышла в финал Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Лион – Бавария на "Футбол 24".

 
Серж Гнабри 18’
Серж Гнабри 33’
Роберт Левандовски 88’
18’ Серж Гнабри
33’ Серж Гнабри
88’ Роберт Левандовски

Лион на старте встречи создал две прекрасные возможности открыть счет, но Депай не попал в створ, а Экамби пробил в штангу. Бавария сразу наказала соперника – Киммих забросил на Гнабри, а тот сместился с правого фланга в центр и расстрелял ворота французов.

Бавария разгромила Лион и вышла в финал Лиги чемпионов

Бавария еще до перерыва удвоила преимущество – Гнабри оформил дубль. Серж разогнал атаку и отпасовал Перишичу на левый фланг. Хорват оттуда прострелил в штрафную площадь, а Левандовски чудом не переправил мяч в сетку, запутавшись в ногах. Гнабри все исправил – 0:2.

Лион так и не реализовал ни один из своих моментов, а Бавария довершила разгром усилиями Левандовски. Роберт, замкнув головой подачу Киммиха со штрафного, продолжает забивать буквально в каждом матче этой Лиги чемпионов.

Бавария вышла в финал Лиги чемпионов, где 23 августа сыграет против ПСЖ.

Лион – Бавария – 0:3 – видео голов и обзор матча

blog_ava
РБ Лейпциг – ПСЖ – 0:3 – видео голов и обзор матча
19 августа
8578
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