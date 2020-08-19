Бавария разгромила Лион и вышла в финал Лиги чемпионов

В сравнении с четвертьфинальными матчами Руди Гарсия и Ханси Флик не сделали ни одного изменения в стартовом составе. Единственной новинкой на две команды стало появление Павара на скамейке запасных, но всем было понятно, что Бенжамен не сможет провести на поле много времени. Он вышел лишь на последних минутах.

Лион – Бавария – видео голов

Старт поединка не удивил. Бавария высоко прессинговала, а Лион надеялся на контратаки. Французы даже острее выглядели, нанеся два удара к 4-й минуты встречи – и если замыкание Марсала головой было неострым, то выход Депая один на один завершился обводкой Нойера – мюнхенцы здесь проспали классный пас Какере из глубины в зону между двумя защитниками. К счастью для немцев, Мемфис не попал в ближний угол пустых ворот.

"Красные" огрызнулись на 10-й минуте корявым ударом Горецки из пределов штрафной – мяч удивительным образом улетел под дальнюю штангу, но Лопеш выполнил не менее корявый сейв.

Казалось, что сейчас Бавария пристреляется, однако Лион лишь добавлял в контратаках. На 12-й минуте Депай прорвался по левому флангу в штрафную и пробил в правый угол – в ворота он не попал, а Токо-Экамби не успел подправить мяч в на дальней штанге! Через минуту французы провели контрвыпад 2-в-1 с прострелом на линию вратарской, однако Боатенг в последний момент прервал явно голевую передачу. Лучший шанс отличиться подопечные Руди Гарсии запороли на 17-й минуте, когда Токо-Экамби вошел в правую половину штрафной, обыграл двух защитников и метров с шести выстрелил в ближний угол – штанга спасла Баварию!

Наказание за расточительность оказалось мгновенным: Киммих забросил мяч за спину Корне, а Гнабри, приняв передачу, сместился по диагонали к линии штрафной – далее Серж оторвался от трёх футболистов Лиона и выстрелил в левую девятку ещё из-под двух. 0:1!

На 22-й минуте Бавария могла удвоить преимущество в счете в результате хитрого заброса Алькантары в штрафную под удар Мюллеру, но Томас метров с 13-ти нормально попасть по мячу не смог. На 24-й минуте по "круглому" с линии штрафной классно приложился Гнабри, однако его мощный удар Лопеш парировал. Ещё через пять минут отличиться мог Левандовски, который получил классную верховую передачу на правый край штрафной и оказался прямо перед Лопешом, но Антони сумел выбить мяч из-под ног поляка. Лион уже ничем не отвечал.

Второй гол Баварии явно назревал. Так, на 31-й минуте Левандовски замыкал подачу с углового, направив мяч выше ворот. На 34-й же мюнхенцы наконец наказали "ткачей": Перишич получил пас на левый фланг штрафной и прострелил на дальнюю штангу (мяч пролетел под ногой Денайера), Левандовски упал при замыкании, Лопеш слабо парировал перед собой, а Гнабри тут же сыграл добивании – 0:2.

Еще через четыре минуты к дублю Серж мог добавить ассист, но на его классную передачу с правого фланга на линию вратарской Левандовски не успел на считанную секунду. Последнюю возможность устроить разгром до перерыва на 43-й минуте упустил Горецка, классно стрелявший с дистанции, но попавший в Левандовски – Гнабри мог добить, но Сергею не повезло с отскоком. На отдых команды ушли при комфортном преимуществе Баварии.

Ханси Флик в перерыве снял с игры Гнабри, выпустив центрбэка Зюле, однако в первые пять минут после начала второго тайма именно мюнхенцы были ближе к голу. Так, уже на 48-й Горецка опасно простреливал в штрафную, однако Мюллер немного не успел на передачу. На 51-й же Дэвис запустил Перишича на свидание с Лопешем, а Иван пробил в ближний угол – Антони парировал. Была также неприятная подача в руки голкиперу, после которой Лопеш влетел в штангу собственных ворот (но мяч не выпустил). После этого Бавария отпустила инициативу.

Лион мог за это наказать. Уже на 53-й минуте французы требовали пенальти за якобы игру рукой после прострела Депая, но там ничего не было. На 56-й Марсело замыкал подачу с углового ударом головой в створ – Нойер спокойно поймал мяч. На 59-й стало совсем горячо: Ауар воспользовался грубой ошибкой мюнхенцев в центре и вылетел в контратаку с передачей на дальнюю штангу под удар Токо-Екамби – Карл оказался прямо перед Нойером и пробил в дальний угол, однако Мануэль спас Баварию! На тот момент Руди Гарсия уже бросил в бой Дембеле, сменив Депая, на что Ханси Флик ответил заменой Перишича на Комана.

В середине второго тайма Лион продолжал рисковать, высоко прессингуя Баварию, а также выпуская на поле свежих футболистов (Шерки, Тете, Рейн-Аделаид). Моментов у ворот Нойера, однако, почти не возникало. К 80-й минуте можно вспомнить только два классных прорыва Ауара сквозь нескольких защитников в штрафную, однако в одном эпизоде ​​Уссема остановил Алаба, а в другом Шерки из центра штрафной не смог нормально замкнуть передачу под удар.

Бавария к тому времени имела только один прострел Мюллера, к которому Левандовски немного не дотянулся, но на 80-й минуте Коутинью, вышедший на замену, забил третий гол в результате выхода один на один с Лопешем – впрочем, его отменили из-за офсайда. Филиппе подвел Левандовски, который подцепил проникающую передачу. На 83-й Роберту снова не повезло – его дальний мощный удар попал в Горецку. Лион ответил на 85-й классным выстрелом Ауара из-за пределов штрафной, который парировал Нойер, а ещё через несколько минут всё было кончено. На 87-й минуте "красные" заработали перспективный стандарт, Алаба с него побил в стенку, заработав угловой, а Левандовски замкнул подачу от флажка точным ударом головой – 0:3. Это был последний гол во встрече. Бавария праздновала разгром.

Таким образом, Бавария вышла в финал Лиги чемпионов 2019/20 – там мюнхенцев уже ждёт ПСЖ. Решающий матч пройдёт 23 августа в Лиссабоне на Эштадиу да Луж.

ПСЖ стал финалистом ЛЧ, разгромив РБ Лейпциг: провал "быков", тактическая победа Тухеля, перформанс Неймара и Ди Марии