Лион – Бавария: Флик назвал главный козырь мюнхенцев в борьбе с соперниками

"Мы знали, что будет сложный матч. Лион пробился в полуфинал после замечательных матчей с Манчестер Сити и Ювентусом. Они сильны тактически и с самого начала матча создавали нам проблемы.

Лион – Бавария – 0:3 – видео голов и обзор матча

Наш будущий соперник? ПСЖ – отличная команда. Мы проанализируем некоторые моменты, знаем, что у них есть очень быстрые игроки.

Знаем, что нам надо лучше играть в обороне. Постараемся организовать нашу защиту, но главная сила Баварии – создавать давление на соперников", – цитирует Флика Sky Sports.

Напомним, финал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария состоится 23 августа, начало в 22:00.

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