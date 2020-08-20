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Лион – Бавария: Флик назвал главный козырь мюнхенцев в борьбе с соперниками

09:34 - Читати українською
Лион – Бавария: Флик назвал главный козырь мюнхенцев в борьбе с соперниками
Ганс-Дитер Флик / Фото AP

Главный тренер Баварии Ганс-Дитер Флик оценил мощность ПСЖ после полуфинального матча ЛЧ против Лиона (3:0).

 
Серж Гнабри 18’
Серж Гнабри 33’
Роберт Левандовски 88’
18’ Серж Гнабри
33’ Серж Гнабри
88’ Роберт Левандовски

"Мы знали, что будет сложный матч. Лион пробился в полуфинал после замечательных матчей с Манчестер Сити и Ювентусом. Они сильны тактически и с самого начала матча создавали нам проблемы.

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Наш будущий соперник? ПСЖ – отличная команда. Мы проанализируем некоторые моменты, знаем, что у них есть очень быстрые игроки.

Знаем, что нам надо лучше играть в обороне. Постараемся организовать нашу защиту, но главная сила Баварии – создавать давление на соперников", – цитирует Флика Sky Sports.

Напомним, финал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария состоится 23 августа, начало в 22:00.

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Теги
Лига чемпионов Бавария Бавария ПСЖ ПСЖ Лион - Бавария Ханс-Дитер Ханс-Дитер Флик
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