Ліон – Баварія: Флік назвав головний козир мюнхенців у боротьбі із суперниками

"Ми знали, що буде складний матч. Ліон пробився до півфіналу після чудових матчів з Манчестер Сіті і Ювентусом. Вони сильні тактично і з самого початку матчу створювали нам проблеми.

Ліон – Баварія – 0:3 – відео голів і огляд матчу

Наш майбутній суперник? ПСЖ – чудова команда. Ми проаналізуємо деякі моменти, знаємо, що у них є дуже швидкі гравці.

Знаємо, що нам треба краще грати в обороні. Постараємося організувати нашу захист, але головна сила Баварії – створювати тиск на суперників", – цитує Фліка Sky Sports.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія відбудеться 23 серпня, початок о 22:00.

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