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Ліон – Баварія: Флік назвав головний козир мюнхенців у боротьбі із суперниками

09:34 - Читать на русском
Ліон – Баварія: Флік назвав головний козир мюнхенців у боротьбі із суперниками
Ганс-Дітер Флік / Фото AP

Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік оцінив потужність ПСЖ після півфінального матчу ЛЧ проти Ліона (3:0).

 
Серж Гнабрі 18’
Серж Гнабрі 33’
Роберт Лєвандовскі 88’
18’ Серж Гнабрі
33’ Серж Гнабрі
88’ Роберт Лєвандовскі

"Ми знали, що буде складний матч. Ліон пробився до півфіналу після чудових матчів з Манчестер Сіті і Ювентусом. Вони сильні тактично і з самого початку матчу створювали нам проблеми.

Ліон – Баварія – 0:3 – відео голів і огляд матчу

Наш майбутній суперник? ПСЖ – чудова команда. Ми проаналізуємо деякі моменти, знаємо, що у них є дуже швидкі гравці.

Знаємо, що нам треба краще грати в обороні. Постараємося організувати нашу захист, але головна сила Баварії – створювати тиск на суперників", – цитує Фліка Sky Sports.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія відбудеться 23 серпня, початок о 22:00.

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Теги
Ліга чемпіонів Баварія Баварія ПСЖ ПСЖ Ліон - Баварія Ганс-Дітер Ганс-Дітер Флік
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