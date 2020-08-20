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Лион – Бавария: Дэвис признался, что осуществил свою мечту

10:32 - Читати українською
Лион – Бавария: Дэвис признался, что осуществил свою мечту
Альфонсо Дэвис / Фото Bundesliga

Молодой талант Баварии Альфонсо Дэвис эмоционально прокомментировал поединок против Лиона (3:0) в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

 
Серж Гнабри 18’
Серж Гнабри 33’
Роберт Левандовски 88’
18’ Серж Гнабри
33’ Серж Гнабри
88’ Роберт Левандовски

"Чувствую себя хорошо, вся команда счастлива. Мы счастливы выйти в финал. ПСЖ – хорошая команда. Сейчас мы немного попразднуем, а затем сосредоточимся на следующей встрече.

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Нас ждет хорошая игра с забитыми мячами. Это то, о чем мечтает любой футболист, играя против лучших соперников в Европе. Это сбывшаяся мечта. Выйти в финал Лиги чемпионов – это все, о чем можно только мечтать.

Несмотря на то, что наши опытные игроки уже выиграли много трофеев, они жаждут победы в следующем матче", – цитирует Дэвиса BT Sport.

Напомним, финал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария состоится 23 августа, начало в 22:00.

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