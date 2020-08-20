Лион – Бавария: Дэвис признался, что осуществил свою мечту

"Чувствую себя хорошо, вся команда счастлива. Мы счастливы выйти в финал. ПСЖ – хорошая команда. Сейчас мы немного попразднуем, а затем сосредоточимся на следующей встрече.

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Нас ждет хорошая игра с забитыми мячами. Это то, о чем мечтает любой футболист, играя против лучших соперников в Европе. Это сбывшаяся мечта. Выйти в финал Лиги чемпионов – это все, о чем можно только мечтать.

Несмотря на то, что наши опытные игроки уже выиграли много трофеев, они жаждут победы в следующем матче", – цитирует Дэвиса BT Sport.

Напомним, финал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария состоится 23 августа, начало в 22:00.

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