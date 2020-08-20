Ліон – Баварія: Девіс зізнався, що здійснив свою мрію

"Почуваюсь добре, вся команда щаслива. Ми щасливі вийти в фінал. ПСЖ – хороша команда. Зараз ми трохи посвяткуєм, а потім зосередимося на наступній зустрічі.

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Нас чекає хороша гра із забитими м'ячами. Це те, про що мріє будь-який футболіст, граючи проти найкращих суперників в Європі. Це мрія, що збулася. Вийти у фінал Ліги чемпіонів – це все, про що можна тільки мріяти.

Незважаючи на те, що наші досвідчені гравці вже виграли багато трофеїв, вони жадають перемоги в наступному матчі", – цитує Девіса BT Sport.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія відбудеться 23 серпня, початок о 22:00.

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