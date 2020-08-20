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ЛІОН - БАВАРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА ДИНАМО

Ліон – Баварія: Девіс зізнався, що здійснив свою мрію

10:30 - Читать на русском
Ліон – Баварія: Девіс зізнався, що здійснив свою мрію
Альфонсо Девіс / Фото Bundesliga

Молодий талант Баварії Альфонсо Девіс емоційно прокоментував поєдинок проти Ліона (3:0) в рамках півфіналу Ліги чемпіонів.

 
Серж Гнабрі 18’
Серж Гнабрі 33’
Роберт Лєвандовскі 88’
18’ Серж Гнабрі
33’ Серж Гнабрі
88’ Роберт Лєвандовскі

"Почуваюсь добре, вся команда щаслива. Ми щасливі вийти в фінал. ПСЖ – хороша команда. Зараз ми трохи посвяткуєм, а потім зосередимося на наступній зустрічі.

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Нас чекає хороша гра із забитими м'ячами. Це те, про що мріє будь-який футболіст, граючи проти найкращих суперників в Європі. Це мрія, що збулася. Вийти у фінал Ліги чемпіонів – це все, про що можна тільки мріяти.

Незважаючи на те, що наші досвідчені гравці вже виграли багато трофеїв, вони жадають перемоги в наступному матчі", – цитує Девіса BT Sport.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія відбудеться 23 серпня, початок о 22:00.

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Теги
Ліга чемпіонів Баварія Баварія ПСЖ ПСЖ Альфонсо Альфонсо Девіс Ліон - Баварія
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