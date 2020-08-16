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"Лига фермеров", – Мбаппе тонко ответил всем, кто насмехается над чемпионатом Франции

13:36 - Читати українською
"Лига фермеров", – Мбаппе тонко ответил всем, кто насмехается над чемпионатом Франции
Килиан Мбаппе / Фото FFF

Лидер ПСЖ Килиан Мбаппе заткнул всех хейтеров Лиги 1.

69’ Кевин де Брюйне
 
Максвел Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвел Корне
69’ Кевин де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

Форвард парижского клуба Килиан Мбаппе болел за Лион в четвертьфинале Лиги чемпионов против Манчестер Сити (3:1). Победа Лиона гарантировала участие двух французских клубов в 1/2 финала ЛЧ.

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"Лига фермеров", – написал 21-летний форвард в Twitter. Таким образом Килиан потроллил всех фанов топ-4 лиг, которые называют чемпионат Франции – лигой фермеров.

Напомним, в полуфинале ЛЧ Лион встретится с Баварией, а ПСЖ проэкзаменует РБ Лейпциг.

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