"Лига фермеров", – Мбаппе тонко ответил всем, кто насмехается над чемпионатом Франции

Форвард парижского клуба Килиан Мбаппе болел за Лион в четвертьфинале Лиги чемпионов против Манчестер Сити (3:1). Победа Лиона гарантировала участие двух французских клубов в 1/2 финала ЛЧ.

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"Лига фермеров", – написал 21-летний форвард в Twitter. Таким образом Килиан потроллил всех фанов топ-4 лиг, которые называют чемпионат Франции – лигой фермеров.

Напомним, в полуфинале ЛЧ Лион встретится с Баварией, а ПСЖ проэкзаменует РБ Лейпциг.

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