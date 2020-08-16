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"Ліга фермерів", – Мбаппе тонко відповів усім, хто насміхається з чемпіонату Франції

13:36 - Читать на русском
"Ліга фермерів", – Мбаппе тонко відповів усім, хто насміхається з чемпіонату Франції
Кіліан Мбаппе / Фото FFF

Лідер ПСЖ Кіліан Мбаппе заткнув усіх хейтерів Ліги 1.

69’ Кевін де Брюйне
 
Максвель Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвель Корне
69’ Кевін де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

Форвард паризького клубу Кіліан Мбаппе вболівав за Ліон у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (3:1). Перемога Ліона гарантувала участь двох французьких клубів в 1/2 фіналу ЛЧ.

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"Ліга фермерів", – написав 21-річний форвард у Twitter. Таким чином Кіліан потролив усіх фанів топ-4 ліг, які називають чемпіонат Франції – лігою фермерів.

Нагадаємо, у півфіналі ЛЧ Ліон зустрінеться з Баварією, а ПСЖ проекзаменує РБ Лейпциг.

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Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Ліон Кіліан Кіліан Мбаппе Ліон Ліон ПСЖ ПСЖ Ліга 1
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