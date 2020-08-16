Манчестер Сити – Лион: легенды АПЛ взорвали сеть реакцией на эпичный промах Стерлинга

Легенда Ливерпуля Джейми Каррагер решил посмотреть четвертьфинал Лиги чемпионов в компании бывшего игрока Манчестер Сити Майки Ричардса.

Стерлинг эпичным промахом по пустым воротам похоронил надежды Манчестер Сити на выход в полуфинал ЛЧ – видео момента

Очевидно, что оба экс-игроков поддерживали команду Гвардиолы в поединке с Лионом. Забавный эпизод случился во время промаха Рахима Стерлинга – форвард Сити с нескольких метров не попал в пустые ворота. Реакция легенд АПЛ на этот удар – бесценна.

Напомним, именно Лион пробрался в полуфинал ЛЧ, где 19 августа встретится с Баварией.

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