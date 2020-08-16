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Манчестер Сити – Лион: легенды АПЛ взорвали сеть реакцией на эпичный промах Стерлинга

11:48 - Читати українською
Манчестер Сити – Лион: легенды АПЛ взорвали сеть реакцией на эпичный промах Стерлинга
Рахим Стерлинг / Фото UEFA

Звезда Манчестер Сити Рахим Стерлинг сумел шокировать своих опытных экс-коллег.

69’ Кевин де Брюйне
 
Максвел Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвел Корне
69’ Кевин де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

Легенда Ливерпуля Джейми Каррагер решил посмотреть четвертьфинал Лиги чемпионов в компании бывшего игрока Манчестер Сити Майки Ричардса.

Стерлинг эпичным промахом по пустым воротам похоронил надежды Манчестер Сити на выход в полуфинал ЛЧ – видео момента

Очевидно, что оба экс-игроков поддерживали команду Гвардиолы в поединке с Лионом. Забавный эпизод случился во время промаха Рахима Стерлинга – форвард Сити с нескольких метров не попал в пустые ворота. Реакция легенд АПЛ на этот удар – бесценна.

Напомним, именно Лион пробрался в полуфинал ЛЧ, где 19 августа встретится с Баварией.

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Теги
Лига чемпионов Видеоновости Манчестер Сити - Лион Джейми Джейми Каррагер Рахим Рахим Стерлинг Манчестер Сити Манчестер Сити футбольные курьёзы Майка Майка Ричардс
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