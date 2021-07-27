Легендарный Роберто Карлос оценил выступления сборной Италии и влияние на нее Жоржиньо на Евро-2020.

"Подопечные Роберто Манчини выиграли не просто потому, что играли в положительный футбол, а делали это как команда. У них также был правильный менталитет.

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Любая сборная хочет Жоржиньо. Он был на высоте, у него есть техника, дальновидность, спокойствие. Он всегда знает, что сделать лучше. Жоржиньо был решающим для Италии и для Челси.

После того, как он помог лондонцам выиграть Лигу Европы, а затем Лигу чемпионов, фанаты должны должен установить ему памятник", – цитирует Роберто Карлоса Football Italia.

К слову, на Евро-2020 хавбек провел все 7 матчей и помог Италии торжествовать.

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