Уже с сезона 2024/25 Лига чемпионов перейдет с привычного формата с 32 командами, которые делятся на 8 групп, а в плей-офф выходят по две лучшие, на обновленный.

УЕФА отреагировал на слухи о смене места проведения финала Лиги чемпионов

С сезона 2024/25 в турнире будут участвовать 36 команд, а групповой этап будет выглядеть следующим образом: каждая команда проведет по 8 поединков с разными соперниками (по 4 игры дома и 4 – на выезде). 8 лучших выйдут напрямую в плей-офф, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е перейдут к стыковым матчам, чтобы определить восьмерку, которая присоединится к лучшим на стадии 1/8 финала.

Чтобы определить команды, которые проходят в плей-офф, 9-я команда встретится с 24-й, 10-я - с 23-й и так далее. Формат плей-офф решили оставить в том виде, который он имеет сейчас.

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