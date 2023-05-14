Вже з сезону 2024/25 Ліга чемпіонів перейде зі звичного формату з 32 командами, які діляться на 8 груп, а в плей-офф виходять по дві найкращі, на оновлений.

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З сезону 2024/25 в турнірі братимуть участь 36 команд, а груповий етап виглядатиме наступним чином: кожна команда проведе по 8 поєдинків з різними суперниками (по 4 гри вдома та 4 – на виїзді). 8 найкращих вийдуть напряму до плей-офф, а клуби, які посіли місця з 9-го по 24-те перейдуть до стикових матчів, аби визначити вісімку, яка приєднається до найкращих на стадії 1/8 фіналу.

Аби визначити команди, які проходять до плей-офф, 9-та команда зустрінеться з 24-ю, 10-та – з 23-ю і так далі. Формат плей-офф вирішити залишити в тому вигляді, який він має зараз.

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