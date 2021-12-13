Стало известно, когда состоятся первые и вторые поединки между командами на стадии 1/8 плей-офф ЛЧ сезона 2021/22.

Реал и ПСЖ первый матч проведут 15 февраля 2022 года / Pinterest

Первые встречи запланированы на 15, 16, 22 и 23 февраля, а ответные матчи состоятся 8, 9, 15 и 16 марта следующего года.

Директор Реала Бутрагеньо недоволен повторной жеребьевкой ЛЧ: "Грустно, очень трудно такое понять"

Весь календарь 1/8 финала Лиги чемпионов выглядит следующим образом:

15 февраля

Спортинг – Манчестер Сити

ПСЖ – Реал

16 февраля

Зальцбург – Бавария

Интер – Ливерпуль

22 февраля

Челси – Лилль

Вильярреал – Ювентус

23 февраля

Бенфика – Аякс

Атлетико – Манчестер Юнайтед

8 марта

Бавария – Зальцбург

Ливерпуль – Интер

9 марта

Манчестер Сити – Спортинг

Реал – ПСЖ

15 марта

Аякс – Бенфика

Манчестер Юнайтед – Атлетико

16 марта

Лилль – Челси

Ювентус – Вильярреал

Напомним, в этом году было проведено две жеребьевки, ведь результаты первой были аннулированы УЕФА "из-за технических проблем с программным обеспечением".