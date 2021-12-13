Лига чемпионов: названы даты матчей 1/8 финала
Стало известно, когда состоятся первые и вторые поединки между командами на стадии 1/8 плей-офф ЛЧ сезона 2021/22.
Первые встречи запланированы на 15, 16, 22 и 23 февраля, а ответные матчи состоятся 8, 9, 15 и 16 марта следующего года.
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Весь календарь 1/8 финала Лиги чемпионов выглядит следующим образом:
15 февраля
Спортинг – Манчестер Сити
ПСЖ – Реал
16 февраля
Зальцбург – Бавария
Интер – Ливерпуль
22 февраля
Челси – Лилль
Вильярреал – Ювентус
23 февраля
Бенфика – Аякс
Атлетико – Манчестер Юнайтед
8 марта
Бавария – Зальцбург
Ливерпуль – Интер
9 марта
Манчестер Сити – Спортинг
Реал – ПСЖ
15 марта
Аякс – Бенфика
Манчестер Юнайтед – Атлетико
16 марта
Лилль – Челси
Ювентус – Вильярреал
Напомним, в этом году было проведено две жеребьевки, ведь результаты первой были аннулированы УЕФА "из-за технических проблем с программным обеспечением".
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