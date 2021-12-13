Ліга чемпіонів: названі дати матчів 1/8 фіналу
Стало відомо, коли відбудуться перші і другі поєдинки між командами на стадії 1/8 плей-офф ЛЧ сезону 2021/22.
Перші зустрічі заплановані на 15, 16, 22 й 23 лютого, а матчі відповіді відбудуться 8, 9, 15 і 16 березня наступного року.
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Весь календар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів виглядає наступним чином:
15 лютого
Спортінг – Манчестер Сіті
ПСЖ – Реал
16 лютого
Зальцбург – Баварія
Інтер – Ліверпуль
22 лютого
Челсі – Лілль
Вільяреал – Ювентус
23 лютого
Бенфіка – Аякс
Атлетіко – Манчестер Юнайтед
8 березня
Баварія – Зальцбург
Ліверпуль – Інтер
9 березня
Манчестер Сіті – Спортінг
Реал – ПСЖ
15 березня
Аякс – Бенфіка
Манчестер Юнайтед – Атлетіко
16 березня
Лілль – Челсі
Ювентус – Вільяреал
Нагадаємо, цьогоріч було проведено два жеребкування, адже результати першого були анульовані УЄФА "через технічні проблеми з програмним забезпеченням".
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