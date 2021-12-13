Стало відомо, коли відбудуться перші і другі поєдинки між командами на стадії 1/8 плей-офф ЛЧ сезону 2021/22.

Реал та ПСЖ перший матч проведуть 15 лютого 2022 року / Pinterest

Перші зустрічі заплановані на 15, 16, 22 й 23 лютого, а матчі відповіді відбудуться 8, 9, 15 і 16 березня наступного року.

Директор Реала Бутрагеньо незадоволений повторним жеребкуванням ЛЧ: "Сумно, дуже важко таке зрозуміти"

Весь календар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів виглядає наступним чином:

15 лютого

Спортінг – Манчестер Сіті

ПСЖ – Реал

16 лютого

Зальцбург – Баварія

Інтер – Ліверпуль

22 лютого

Челсі – Лілль

Вільяреал – Ювентус

23 лютого

Бенфіка – Аякс

Атлетіко – Манчестер Юнайтед

8 березня

Баварія – Зальцбург

Ліверпуль – Інтер

9 березня

Манчестер Сіті – Спортінг

Реал – ПСЖ

15 березня

Аякс – Бенфіка

Манчестер Юнайтед – Атлетіко

16 березня

Лілль – Челсі

Ювентус – Вільяреал

Нагадаємо, цьогоріч було проведено два жеребкування, адже результати першого були анульовані УЄФА "через технічні проблеми з програмним забезпеченням".

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