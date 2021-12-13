"Это было странно и грустно. Очень трудно понять такое. Надо учитывать, что миллионы болельщиков, а также весь спортивный мир ждали жеребьевки.

Реал просил оставить себе легкого соперника в Лиге чемпионов и не участвовать в повторной жеребьевке

Мы с энтузиазмом ждем встречи с ПСЖ, зная, что этот турнир означает для нашего клуба и болельщиков. Мы осознаем силу соперника и уровень его игроков, но уверены, что проведем два отличных матча. Надеемся выйти в четвертьфинал", – цитирует Бутрагеньо Marca .

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Напомним, во время первой жеребьевки мадридцам выпала Бенфика, но ее результаты были аннулированы "из-за технических проблем с программным обеспечением". Повторный жребий оказался сложнее – в 1/8 финала ЛЧ Королевский клуб будет противостоять ПСЖ.