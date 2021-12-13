Директор Реала Бутрагеньо недоволен повторной жеребьевкой ЛЧ: "Грустно, очень трудно такое понять"
Легенда мадридцев Эмилио Бутрагеньо, ныне работающий директором клуба, прокомментировал жребий 1/8 Лиги чемпионов. Реалу выпал ПСЖ.
"Это было странно и грустно. Очень трудно понять такое. Надо учитывать, что миллионы болельщиков, а также весь спортивный мир ждали жеребьевки.
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Мы с энтузиазмом ждем встречи с ПСЖ, зная, что этот турнир означает для нашего клуба и болельщиков. Мы осознаем силу соперника и уровень его игроков, но уверены, что проведем два отличных матча. Надеемся выйти в четвертьфинал", – цитирует Бутрагеньо Marca.
Напомним, во время первой жеребьевки мадридцам выпала Бенфика, но ее результаты были аннулированы "из-за технических проблем с программным обеспечением". Повторный жребий оказался сложнее – в 1/8 финала ЛЧ Королевский клуб будет противостоять ПСЖ.
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