Союз европейских футбольных ассоциаций обдумывает изменение формата Лиги чемпионов.

УЕФА объявил имена 50 претендентов на попадание в команду года

Футбольные чиновники планируют ввести так называемую "швейцарскую систему", согласно которой количество матчей на групповом этапе вырастет до десяти, сообщает издание The Times.

Особенность такого формата состоит в том, что в дивизионе будет выступать 32 или 36 команд, но не каждая встретится с каждой – все будет определено с помощью жребия. Команда сыграет по пять матчей дома и в гостях с разными соперниками в зависимости от их статуса и посева.

Очки, набранные в 10 матчах, будут учтены в одной таблице, а в плей-офф попадут 16 лучших. Первая команда будет играть с 16-ой, вторая – с 15-ой и так далее. Клубы, занявшие места с 17 по 24-ое, попадут в Лигу Европы.

Ожидается, что все детали будут представлены в ближайшие две недели. Новый формат планируют внедрять с 2024 года.

ЛЧ: грандиозная интрига вокруг Шахтера, настоящая "группа смерти", Динамо и Ребров ждут подарков, а Зинченко – шанса