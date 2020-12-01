Союз європейських футбольних асоціацій роздумує над зміною формату Ліги чемпіонів.

УЄФА оголосив імена 50 претендентів на потрапляння в команду року

Футбольні чиновники планують запровадити так звану "швейцарську систему", за якою кількість матчів на груповому етапі зросте до десяти, повідомляє видання The Times.

Особливість такого формату полягає у тому, що в дивізіоні виступатиме 32 або 36 команд, але не кожна зустрінеться з кожною – все буде визначено за допомогою жеребу. Команда зіграє по п'ять матчів вдома та у гостях з різними суперниками в залежності від їхнього статусу і посіву.

Очки, набрані у 10 матчах, будуть враховані в одній таблиці, а у плей-офф потраплять 16 найкращих. Перша команда буде грати з 16-ою, друга – з 15-ою і так далі. Клуби, які посядуть місця з 17 по 24-е – потраплять у Лігу Європи.

Очікується, що всі деталі будуть представлені у найближчі два тижні. Новий формат планують впроваджувати з 2024 року.

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